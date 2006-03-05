فردا آزمون بزرگي براي آژانس است / مهمترين بستر براي اجرايي بودن طرح روسيه فضاي تفاهم و آرامش در آژانس است

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، حميدرضاآاصفي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، هفته گذشته را هفته بسيار پرتحركي براي ديپلماسي ايران خواند و با اشاره به سفر رئيس جمهور به مالزي گفت: اين سفر در همكاري هاي جنوب- جنوب حائز اهميت زيادي است.

وي با اشاره به همكاري همكاري هاي خوب دو كشور ايران و مالزي گفت: دو كشور داراي مواضع سياسي بسيار نزديك به هم هستند و مالزي از كشورهاي بسيار مهم در سازمان كنفرانس اسلامي وجنبش عدم تعهد است . بر اين اساس زمينه ها زيادي براي گفتگو ميان دو كشور وجود دارد.

آصفي همچنين به سفر متكي به آسياي دور اشاره كرد و گفت: ما از ظرفيت هاي خود استفاده مي كنيم تا اهداف سياست خارجي را در قالب ديپلماسي به پيش ببريم و اين تلاشها همچنان ادامه خواهد يافت.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه در ديدار لاريجاني به وين چه گذشت گفت: ملاقاتي كه آقاي لاريجاني با وزراي اتحاديه اروپا و سولانا داشتند حول و حوش مطلع كردن ديدگاههاي طرفين بود . يكي از بحث هايي كه در اين گفتگوها مطرح شد بحث داشتن فناوري صلح آميز هسته اي طبق قواعد بين المللي بود.

وي افزود: طرفهاي اروپايي علي الاصول با اين مخالفتي ندارند ولي بحثي مطرح مي كنند كه جاي تامل دارد و آن اعلام نگراني از انحراف ايران است . از نظر ما اين نگراني بي مورد است چون تاكنون ايران همواره با آژانس شفاف هكاري داشته و هيچ انحرافي مشاهده نشده است. همكاري ايران با بازرسان آژانس و دوربين هاي روشن آژانس نشان دهنده عزم ايران براي شفاف سازي است و گزارشات البرادعي هم بر عدم انحراف ايران تاكيد دارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه موضوع تحقيقات هسته اي را از موارد اختلاف نظر ايران و اروپا در مذاكرات وين خواند و گفت: تحقيقات به معناي غني سازي صنعتي نيست و همه كشورها حق دارند براي پيشرفت علمي از آن برخوردار باشند. تحقيقات وقتي مي تواند نگران كننده باشد كه پنهاني باشد در حالي كه ما زير چشم بازرسان فعاليت مي كنيم.

وي تاكيد كرد: اين دو بحث عمده محورهاي مذاكره بود و مذاكرات سازنده و روشن بود.

خبرنگاري پرسيد زماني كه روسيه پيشنهاد خودرا مطرح كرد با آن مخالفت مي شد. آيا در حال حاضر طرح روسيه را تحت فشار پذيرفته ايم؟ آصفي پاسخ داد: بايد بستر لازم را براي پذيرش طرح را آماده كنيم و اين طرح بايد در فضا و شرايطي با اضافه شدن موضوعات ديگر تكميل شود و اگر چنين شود قابل نتيجه گيري است.

آنچه در سفر اخير به مسكو بررسي شد راههاي برون رفت از وضعيت فعلي است كه گفتگوهايي هم شد و دو طرف هم اتفاق نظر داشتند.

وي با اشاره به سنگ اندازي آمريكا در مسير مذاكرات و توافقات ايران گفت: نه تنها با روسها، در امرگفتگوهاي ايران و اروپا هم آمريكائي ها كارشكني كردند.

آصفي در پاسخ به خبرنگاري كه از دلايل و نتايج ديدار كوفي عنان با اعضاي دائم شوراي امنيت و گفتگو در خصوص مسائل هسته اي ايران پرسيد گفت: آقاي كوفي عنان به عنوان دبير كل سازمان ملل طبيعي است كه با اعضاي دائم و غير دائم شوراي امنيت ديدار و گفتگو داشته باشند. ضمنا آنچه كوفي عنان گفته است كه اطمينان پيدا كرده كه ايران در مسير صلح آميز حركت مي كند قابل توجه است و كشورهاي عضو بايد به اين موضوع توجه كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص ابراز نگراني كشورهاي همسايه و عربي از ايمني نيروگاه بوشهر با اشاره به سفرهاي مقامات ايراني به منطقه گفت: علاوه بر اين سعي كرديم با كشورهاي منطقه گفتگو كنيم و آنها را در جزئيات امر قرار دهيم .خود آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده بود كه جاي هيچ گونه نگراني نيست و اين نيروگاه ايمن است.

وي با اشاره به بازديد بيش از 10 خبرنگار عربي از كشورهاي منطقه از سايت هاي هسته اي ايران گفت: ما با نهايت اعتماد و شفافيت اين گام را برداشتيم كه نشان دهنده سلامت نيروگاههاست . انشاءالله در گزارش اين خبرنگاران منعكس خواهد شد.

خبرنگاري از جزئيات توافق ايران و روسيه و دليل اختلاف گفته ها در خصوص 5 يا 6 بندي بودن آن پرسيد. آصفي پاسخ داد: اگر از توافق 6 بندي يك بند را كم كنيم 5 بندي مي شود. اما تا مذاكرات به نتيجه قطعي و مشخص نرسد طبيعي است كه چيزي از جزئيات اعلام نمي شود.گفتگوها هنوز ادامه دارد. ما ابتدا بايد شرايط لازم را براي برون رفت از اين وضعيت اعلام كنيم. اگر فردا اتفاقاتي بيافتد كه غير قابل پيش بيني باشد تصميمات عوض مي شود. به هر حال مهمترين بستر براي اجرايي بودن طرح روسيه فضاي تفاهم و آرامش در آژانس است.

خبرنگاري از دليل ادامه مذاكرات ايران و اروپا در شرايطي كه اروپائيان مواضعي غير منطقي اتخاذ كرده اند پرسيد. آصفي پاسخ داد: تاكيد ما براي مذاكره و گفتگو نشان مي دهد كه به دنبال ماجراجويي نيستيم و كاملا شفاف هستيم و هيچ كار خلافي صورت نمي گيرد .

آصفي تاكيد كرد: اشتباه غرب آنجا خواهد بود كه فكر كند ما به دنبال چانه زني هستيم. فردا آزمون بزرگي براي آژانس است كه نشان بدهد چگونه از اعضاي خود و حيثيت و اعتبار خود آژانس دفاع خواهد كرد و اين موضوع معيار قضاوت كشورهاي جنوب و جهان سوم در خصوص آژانس خواهد بود.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: ما ازآژانس مي خواهيم با پرهيز از سياسي كاري صرفا به يك كار كارشناسي بپردازد.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات متكي وزير امورخارجه در بروكسل مبني بر اينكه ايران از اين پس صرفا با اتحاديه اروپا گفتگو خواهد كرد و نه صرفا با سه كشور اروپايي پرسيد آيا اين سياست تغيير كرده است؟ آصفي پاسخ داد: آقاي متكي به اين معنا نگفتند . همه گزينه ها باز است ما با همه كشورها و مسيري كه فكر مي كنيم طرفين را به نتيجه مي رساند گفتگو مي كنيم .

آصفي در پاسخ به سوال خبرنگار"مهر" مبني بر اينكه آيا طبق توافقات ايران و روسيه در روزهاي اخير، مسكو در نشست شوراي حكام در جلب نظر ساير طرفها در باقي مانن پرونده ايران در آژانس خواهد كوشيد گفت: روسيه به همراه چين و بسياري از كشورها اعلام كردند كه ترجيح مي دهند كه موضوع ما در آژانس باقي بماند اما در مورد حمايت و رايزني با ساير كشورها اجازه بدهيد وارد جزئيات توافق نشويم.

وي افزود: نظام راه عزت و سربلندي را تحت همه فشارها طي كرده است اگر فكر كنيم كه با عقب نشيني در برابر فشار از فشارها كاسته مي شود اشتباه مي كنيم.

آصفي در خصوص ايجاد بخشي در وزارت امور خارجه آمريكا براي بررسي اوضاع ايران و تشكيل شعباتي براي گسترش دموكراسي در ايران گفت: در خصوص دموكراسي،آمريكائي ها خيلي صادق نيستند. نمونه آن در فلسطين است كه براي دولت شدن حماس شرط مي گذارند چون با آن مخالفند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق اعلام رسانه ها، ايران تعليق دو ساله در غني سازي را پذيرفته است گفت: در مذاكرات در مورد اجزا وارد بحث نشويم.اول بايد مفاهيم كلي مورد بحث قرار گيرد و بررسي اجزا در مراحل بعدي است.

به گزارش "مهر" سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص حمله هاي اخير رژيم صهيونيستي به فلسطينيان گفت: رژيم صهيونيستي همواره تلاش دارد از توجه افكار عمومي به موضوعات ديگر استفاده كند و اين يكي از نمونه هاي بارز حمله و تجاوز به مردم و اماكن مقدس و حملات كشور و بدون تبعيض به امكان مختلف است كه با هيچ منطقي سازگار نيست.

خبرنگاري از نتايج پيگيري هاي وزارت خارجه در خصوص گم شدن اتوبوس دانشجويان ايراني در قزاقستان در ماههاي قبل پرسيد آصفي گفت: با پيگيري هاي ما اين خبر تاييد نشد.

آصفي در خصوص واكنش به اهانت به مقدسات اسلامي گفت: واكنش به حدي بود كه غربي ها عقب كشيدند و سولانا در سفر به منطقه اعلام كرد كه از تكرار چنين حركاتي جلوگيري شود.

وي در خصوص نتايج بررسي ها در انفجارهاي سامرا نيز گفت: تعداد زيادي دستگير شدند علماي اهل سنت در عراق و خارج از عراق مواضع خوبي گرفتند و اين كار كار برادران اهل سنت نبود بلكه كار كساني بود كه به نبال تفرقه و ايجاد شكاف بودند. دولت عراق كار خودش را انجام داد و اين اقدام با اينكه تلخ بود ولي صفوف شيعيان را مستحكم تر كرد.

آصفي در خصوص اخباري مبني بر امكان توافقي ميان ايران و اروپا در ساعت هاي آينده گفت: هيچ چيز منتفي نيست و مذاكرات ثانيه اي پيش مي رود هر چيزي محتمل است.

وي در خصوص سفر سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان به ايران گفت: ما با عربستان گفتگوهاي خوبي داشتيم و آقاي سعود الفيصل دعوت ما را پذيرفته اند ولي تاريخ سفر هنوز تنظيم نشده است.