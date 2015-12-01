به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه سه شنبه، در دیدار اعضای ستاد اقامه نماز استان، به اهمیت نقش نماز در جامعه اسلامی اشاره کرد و با تاکید بر این که تجلی و مظهر اسلام در جوامع اسلامی نماز است، گفت: در دنیای مسیحیت این دین در کلیسا و روزهای یکشنبه بروز و ظهور می کند، ولی تجلی اسلام نماز است.

وی با تاکید بر این که دنیا، مسلمان ها را با نماز می شناسد، ادامه داد: روزه ماه مبارک رمضان هم بخشی از اسلام است ولی مانند نماز جلوه و بروز ندارد.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری به دو آیه قرآن کریم درباره اهمیت نماز اشاره کرد و گفت: در قرآن آمده است اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ، خداوند متعال چهار شاخص را در این آیه‌ شریفه برای آن مؤمنانی که قدرت در اختیار آنها قرار می گیرد تعیین کرده و یکی از آن ها برپایی نماز است.

وی ادامه داد: آیه دیگر هم کلی است و در آن تاکید شده کسانی که شعائر الهی را اجرا می کنند در دل خود تقوا دارند و نماز از شعائر الهی است.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: همه برنامه هایی که ما برای نماز برنامه ریزی می کنیم باید شامل اقامه و تعظیم نماز باشد.

وی با بیان این که نماز دستوری یا اجباری نیست ولی ما وظیفه داریم اقامه کنیم، ادامه داد: این که اقامه را چگونه اجرا می کنیم مهم است، باید کاری کنیم نماز در دل ها بزرگ جلوه کند و آن هایی که مخاطب ما هستند از درون نمازخوان شوند و انگیزه نماز پیدا کنند.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که قبل از کمیت در نماز باید به فکر کیفیت بود، تصریح کرد: در اداره ها اگر توسط مدیران ارشد به نماز بی اعتنایی شود به جایگاه آن بی احترامی شده است و تاثیر منفی هم در کارمندان دارد.

وی با بیان این که حداقل هفته ای یک روز باید مدیران ارشاد نماز جماعت بیایند، اضافه کرد: وقتی پرسنل ببینند نماز اول وقت برای مدیران مهم است طبیعی است به این سمت کشیده می شوند

وی در ادامه، به لزوم دقت در انتخاب روحانی برای مساجد هم اشاره کرد و گفت: افرادی را انتخاب کنیم که بتوانند مومنان را به سمت نماز جذب کند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان این که چیزی که چشم را پر کند آرام آرام دل را هم پر می کند، تصریح کرد: باید مسئولان حضور پررنگ در نماز جماعت داشته باشند.

وی اشاره ای هم به برخوردهای رسول خدا (ص) برای ترویج اسلام داشت و با بیان این که پیام اکرم (ص) همواره برخورد نرم افزاری داشت، خاطرنشان کرد: ایشان کار مستقل نمی کردند و به بزرگان احترام می گذاشتند و با احترام دیگران را به اسلام دعوت می کردند.

وی به برخورد امام حسین (ع) با عبیدالله بن حرّ جُعفی هم اشاره کرد و گفت: این برخورد طوری بود که پس از واقعه کربلا او پشیمان بود که چرا به سپاه امام حسین (ع) نپیوست.

آیت الله نورمفیدی حضور اقشار جامعه در نماز جماعت را هم تاثیر گذار دانست، بیان کرد: در قدیم بازاری ها صفوف جماعت را خوب برگزار می کردند. امروز هم اگر اینطور باشد آثار خوب اجتماعی خواهد داشت.