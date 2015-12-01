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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۵

منابع امنیتی اعلام کردند؛

هلاکت بیش از ۱۸۰۰ فرد مسلح در سوریه طی ماه گذشته میلادی

هلاکت بیش از ۱۸۰۰ فرد مسلح در سوریه طی ماه گذشته میلادی

منابع امنیتی سوری اعلام کردند طی ماه گذشته میلادی بیش از ۱۸۰۰ فرد مسلح در نقاط مختلف این کشور در عملیات مشترک ارتش سوریه و روسیه به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع امنیتی سوری از هلاکت بیش از ۱۸۰۰ فرد مسلح در نقاط مختلف این کشور طی ماه گذشته میلادی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این افراد طی عملیات مشترک ارتش سوریه و روسیه به هلاکت رسیده اند.

به گفته این منابع، از میان افرادی که به هلاکت رسیدند، بیش از ۶۰۰ نفر دارای تابعیت سوری و بیش از ۱۲۰۰ تَن دیگر دارای تابعیت های خارجی بوده اند.

این منابع همچنین اعلام کردند که شمار زیادی از افراد به هلاکت رسیده را اعضای داعش و جبهه النصره تشکیل می دهند.

از سوی دیگر، تروریست های تکفیری منطقه «باب مصلی» واقع در حومه دمشق را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که طی آن شماری از غیرنظامیان سوری زخمی شدند.

کد مطلب 2989881

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