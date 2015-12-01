به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، عصر سه شنبه در جلسه ای با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و فرماندار یزد با بیان اینکه استان و مرکز آن، مسائل حل نشده بسیاری دارد، اظهار داشت: از جمله این مسائل می‌توان به مهاجرت، حضور اتباع بیگانه، حاشیه نشینی و ... اشاره کرد.

وی اظهار داشت: نقش سازمان مدیریت در راهبری و حل این مسائل و توسعه متوازن استان بسیار اثرگذار است.

وی همچنین با اشاره به استقرار بیش از نیمی از جمعیت استان در شهرستان یزد بیان کرد: جایگاه شهرستان یزد و ضرورت خدمات‌رسانی به مردم شهرستان نباید به خاطر مرکزیت استان کمرنگ شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان مدیریت در یک سال گذشته، جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است، عنوان کرد: امیدواریم سازمان مدیریت در تخصیص اعتبارات، نظر کار‌شناسی را مبنای کار قرار دهد و اعتبارات طبق شاخص‌های اساسی که در زندگی مردم نقش دارد، توزیع شود.

اعتبارات خرد به پیشرفت پروژه‌ها کمک نمی کند

وی با تاکید بر اینکه بودجه استان یزد ناچیز است و اگر به پروژه‌های زیاد اختصاص یابد و اعتبارات خرد شود، پیشرفت مورد انتظار به دست نخواهد آمد، عنوان کرد: در عین حال کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها باید به درستی نسبت به اعتبارات خود تصمیم گیری کنند و سازمان مدیریت در این بین نقش نظارتی داشته باشد.

نماینده یزد با بیان اینکه برخی از مدیران کل به فکر جذب منابع ملی نیستند، تصریح کرد: اعتبارات استانی پاسخگوی نیاز‌ها نیست و لازم است سازمان مدیریت تحرک لازم را در مدیران برای جذب اعتبارات ملی به وجود آورد.

دست سازمان مدیریت در نحوه توزیع اعتبارات باز نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این دیدار اظهار داشت: اعتبارات استان از سه محل ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم مختص مناطق کمتر توسعه یافته، دو درصد نفت و گاز مختص به مناطق محروم و تملک سرمایه‌ای استانی تامین می‌شود.

حمیدرضا نصیری‌زاده افزود: به خاطر الزامات و تکالیف توزیع بودجه، تنها ۳۰۰ میلیارد ریال برای توزیع در اختیار سازمان مدیریت است که باید بین ۱۰ شهرستان استان توزیع شود و دست سازمان مدیریت در نحوه توزیع آن باز نیست.

بهبود وضعیت بودجه‌ای یزد ظرف دو سال امکانپذیر است

وی با بیان اینکه افزایش اعتبارات استان نیازمند همگرایی همه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس فارغ از جهت گیری‌های سیاسی است، بیان داشت: تحقق و پیگیری این امر ظرف دو سال می‌تواند مسائل استان را بهبود بخشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان اینکه در جذب اعتبارات، پیگیری دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: برخی پروژه‌ها هنوز موفق به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۱۵ نشده‌اند که این امر جذب اعتبارات را با تاخیر روبرو می‌کند.

آینده خوبی برای سازمان مدیریت متصور است

فرماندار یزد نیز در این نشست با تقدیر از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد پس از احیاء اظهار داشت: امیدواریم این سازمان اعتبارات خوبی را برای شهرستان یزد و پروژه‌های بزرگ استان که در این شهرستان مستقر است، در نظر بگیرد.

محمود شاکری شمسی با اشاره به سختی کار سازمان مدیریت پس از احیا، گفت: با اقدامات صورت گرفته، آینده خوبی برای سازمان مدیریت متصور است.