مقاومت در برابر جنایتکاران سعودی تا زمان شکست آنها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی بر ادامه مقاومت در برابر تجاوز نظامی آل سعود تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، عبدالسلام در این ارتباط تصریح کرد: مردم یمن تا زمان بیرون راندن متجاوزان سعودی از هر وجب از خاک خود به مقاومت در برابر آنها ادامه می دهند.

سخنگوی جنبش انصارالله با بیان اینکه در حال حاضر دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تجاوز آل سعود وجود ندارد و این تجاوز باید متوقف شود، اظهار داشت: درگیری های نیروهای مردمی و ارتش با سعودیها در شهرهای مرزی تنها زمانی متوقف خواهد شد که سعودیها از بمباران یمن دست بکشند.

عبدالسلام در ادامه اظهار داشت: علت به تأخیر افتادن مذاکرات و رایزنی های سیاسی یمنی ـ یمنی که قرار بود در ژنو برگزار شود، کارشکنی های برخی طرف هایی است که منافع خود را در ادامه جنگ می بینند.