نوجوان ۱۷ ساله بر اثر استنشاق دود اگزوز ماشین جان باخت

حبیب حسینقلی زاده شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه افزود: این نوجوان پسر اهل روستای «ینگجه تیکمه داش» از توابع شهرستان بستان آباد بود که ساعت ۱۹ امروز سه شنبه بر اثر استنشاق مونوکسید کربن متصاعد شده از اگزوز ماشین در پارکینگ جان باخت.

وی با بیان اینکه امروز گزارشی مبنی بر کاهش هوشیاری یک نوجوان به اورژانس رسید، ادامه داد: بلافاصله پایگاه فوریت های پزشکی تیکمه داش به محل حادثه اعزام شد که متاسفانه اقدامات احیائی تکنسین های اورژانس ۱۱۵ مثمرثمر نبود و این نوجوان جان باخت.

حسینقلی زاده سپس اظهار داشت: این نوجوان در داخل پارکینگ خودرو را روشن کرده بود که به خاطر نبود محلی برای ورود و خروج هوا مسموم شده بود و هوشیاری او نیز کاهش یافته بود که متاسفانه اقدامات احیایی نتیجه بخش نبود و این پسر ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.