این توصیه ها را برای زیارت اربعین در کربلا جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر از کربلای معلی، در آستانه فرا رسیدن مراسم اربعین حسینی امسال و با توجه به ازدحام میلیونی جمعیت زوار در شهر مقدس کربلا، رعایت موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

اول) رفت و آمد به حرم مقدس حضرت امام حسین (ع) بهتر است ترجیحا در ابتدای صبح یا آخر شب صورت گیرد. ازدحام جمعیت در طول روز به شدت زیاد است و همین مسئله می تواند برای زواری که دارای کهولت سن یا ناراحتی قبلی و عروقی هستند مشکلاتی ایجاد کند.

دوم) اگرچه امسال دمای هوا در شهر کربلا مناسب است، اما برای مقابله با رطوبت و تعریق ناشی از رفت و آمد در فشار جمعیت لازم است زوار پارچه یا دستمالی نیم تر به همراه داشته باشند.

سوم) با توجه به ممنوع بودن بردن تلفن همراه و کیف دستی به داخل حرم و لزوم تحویل این وسایل به بخش امانات حرم مطهر، بهتر است حتی الامکان از همراه داشتن این وسایل خصوصا در روزهای اخیر خودداری کنید.

چهارم) با توجه به ازدحام جمعیت، از قرار گذاشتن با دوستان و خانواده در محدوده حرم حتی الامکان اجتناب گردد.

پنجم) افرادی که داروی مصرفی آنها محدودیت ساعتی دارد (باید در صیح، ظهر یا شب مصرف شود) حتی الامکان داروی مورد نظر را همراه خود داشته باشند و مصرف آن را منوط به بازگشت به محل اسکان خود نکنند.

ششم) از همراه داشتن کودکان نوزاد یاکم سن و سال در ساعات پرازدحام جمعیت حتی الامکان خودداری شود.

هفتم) افرادی که دارای بیماری عدم تنظیم فشار خون هستند، قطعا داروهای لازم را در مسیر زیارت و بازگشت از حرمبازگشت به همراه داشته باشند.

هشتم) اگرالزام و محدودیتی برایزمان بازگشت افراد از کربلا وجود ندارد (به عنوان مثال لزوم سفر به نجف برای بازگشت به ایران)، بازگشت از کربلا در شام اربعین به دلیل ازدحام جمعیت توصیه نمی شود.

نهم) با توجه به ازدحام جمعیت و بی سابقه بودن آن در اربعین حسینی امسال، زیارت فوری و ترک محدوده ضریح مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس(ع) جهت بهره مندی دیگر زوار از حظ معنوی این زیارت مورد توجه قرار داده شود.