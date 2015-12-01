به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوم علی نام درست اظهار داشت: محدودیت های ترافیکی از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه از مسجد علی ابن ابیطالب(ع) خیابان امیرالمومنین، مصطفی خمینی و آزادی آغاز و به مسجد جامع منتهی می شود.

وی افزود: بعد از ظهر همان روز و در ساعت ۱۴ با برگزاری زیارت اربعین در محل یادمان شهدای گمنام محدودیت های ترافیکی از میدان شهرداری، میدان مشاهیر و فرعی های منشعب اعمال می شود.

جانشین راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست در کنار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نهایت همکاری را با پلیس در محورهایی که محدودیت ترافیکی اعمال می شود، داشته باشند.