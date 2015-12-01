همه گروه های معارض در سوریه علیه داعش متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه آلمان امروز در اظهاراتی از تمام گروه های معارض در سوریه خواست تا در راستای مبارزه با تروریست ها با یکدیگر متحد شوند.

«فرانک والتر اشتان مایر» وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت: ادامه روند درگیری ها میان گروه های مختلف در سوریه موجب شادی داعش شده است؛ به همین دلیل است که ما در نشست وین توافق کردیم تا در خصوص یافتن یک راه حل سیاسی مناسب و آتش بس میان نیروهای ارتش سوریه و معارضان به نتیجه رسیده و تا از این طریق همه طرف ها در این کشور با تروریست ها به مبارزه برخیزند.

اظهارات اشتان مایر در حالی است که روز گذشته وزیر دفاع آلمان هرگونه همکاری با ارتش سوریه در مبارزه با تروریست های تکفیری-صهیونیستی داعش را مادامیکه دولت قانونی این کشور بر سر کار باشد، رد کرده بود.