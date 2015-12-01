بازگشت ۱۰۰ هزار زائر به کشور از طريق مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید سه شنبه شب در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: طی دیشب و امروز مرز مهران شاهد بازگشت ۱۰۰ هزار زائر از آئین های اربعین حسینی به کشور بود.

وی با بیان اینکه استان ایلام و شهر مهران آماده بازگشت زائران است، افزود: تمام موکب هایی که در مسیر رفت به زائران خدمات رسانی کردند هم اکنون برای بازگشت زائران نیز آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه تمام شهر مهران از جمله مساجد، مدارس، مهمانسراها و حتی منازل مردم برای بازگشت زائران مهیا شده افزود: اتوبوس های سازمان راهداری نیز در مرز مهران مستقر شده و آماده جابجایی زائران به تمام نقاط کشورمان است.

استاندار ایلام افزود: تمام نیروهای امدادی و خدمات رسان تا ۱۵ آذر ماه در حالت آماده باش و آماده هرگونه خدمات رسانی به زوار هستند.

وی همچینن با اشاره به اینکه گروههای فوریت های پزشکی، گروههای امدادی هلال احمر و گروههای راهداری در مسیر بازگشت زائران مستقر شده اند، گفت: خوشبختانه تمام امکانات برای بازگشت این عزیزان فراهم است.

استاندار ایلام افزود: هم اکنون در شهر ۱۵ هزار نفری مهران ۸۵ هزار خودرو پارک شده که امیدواریم با شرایط جوی حاکم بر آسمان استان و بارش شدید باران برای این خودروها مشکلی ایجاد نشود.