استقرار مراکز مهم حوزوی و فرهنگی در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در نشست مشترک با تولیت مسجد مقدس جمکران با اتمام طرح تفصیلی منطقه جمکران اشاره کرد و گفت: اگر بر روی این طرح تفصیلی توافق کلی باشد می‌شود از آن به عنوان خط کش راه در خصوص تعیین تکلیف رینگ‌های اول و دوم مسجد، جایگاه مسجد، بلوار و فضاهای سبز در کمیته مشترک بین مسجد مقدس جمکران و شهرداری استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه خدمت‌رسانی به حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران جایگاه ویژه‌ای در شهرداری دارد، بیان کرد: در انتخاب شهردار برای این دو منطقه مردم‌داری و همیشه در میدان بودن را لحاظ کردیم، انصافاً شهرداران این مناطق به صورت شبانه روزی و جهادی در حال انجام وظیفه هستند.

شهردار قم با تأکید بر اینکه شهرداری و مسجد مقدس جمکران در کنار هم هستند، بیان کرد: باید از ظرفیت‌های استان برای رفع مشکلات جمکران استفاده کنیم.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: سازمان بهسازی و نوسازی مجدد احیا شده و تثبیت این سازمان نیز اخیراً قطعی شده تا بتواند کارهای اطراف حرم، بافت فرسوده و تاریخی را دنبال کند و یکی از بخش‌های فعالیتی آن نیز مسجد مقدس جمکران خواهد بود.

وی با اشاره به طرح‌های مختلف فضای سبز برای منطقه جمکران، بیان کرد: طرحی به شهرداری پیشنهاد شده که طی آن ۶ هزار و ۶۰۰ نخل ۱۰ ساله به تعداد شهدای شهر مقدس قم در بلوار پیامبر اعظم(ص) کاشته شود و هر کدام از آن نخل‌ها با شناسنامه به خانواده شهدا هدیه شود تا خودشان در حفظ آن مشارکت کنند که از نظر بحث‌های اکولوژی در حال تحقیق است که در صورت تحقق، حرکت فرهنگی منحصر به فردی در این بلوار شکل خواهد گرفت.

شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعریف رنگ فرهنگی برای بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: به دنبال استقرار مراکز مهم فرهنگی در این مسیر هستیم و سه قسمت از این هدف مهم تاکنون تحقق و عینیت پیدا کرده است.

سقائیان‌نژاد بیان کرد: از نظر فرهنگی با کار‌شناسان مختلف فرهنگی صحبت کردیم تا صبح‌های جمعه به صورت مستمر پیاده روی مردم از حرم مطهر به سمت مسجد مقدس جمکران و برای قرائت دعای ندبه را نهادینه کنیم تا هم به نوعی ورزش خانوادگی را ترویج کنیم و هم حالت معنوی عینی را در این بلوار ایجاد نماییم و امیدواریم این طرح‌ها تا سال آینده محقق شود و مکمل فعالیت‌های فرهنگی مسجد مقدس جمکران قرار گیرد.

خدمت به قم خدمت به نظام است

تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در این جلسه ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی، اظهار کرد: کار در بسیاری از شهر‌ها محدود و محصور به آن شهر است، ولی به تعبیر مقام معظم رهبری خدمت به قم خدمت به نظام است.

حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان ادامه داد: این تأکیدات به واسطه نقش آخرالزمانی قم و خدمتی است که این شهر به بشریت می‌کند و همه کسانی که در این شهر توفیق خدمتگزاری پیدا کرده‌اند باید بیشترین بهره‌برداری را از این فرصت، در ارائه خدمت ببرند.

وی با تأکید بر اینکه همکاری شهرداری قم با مسجد مقدس جمکران فوق تصور و توقع است، بیان کرد: نگاه شهردار درباره بلوار پیامبر اعظم(ص) و گام‌هایی که وی در استقرار مجموعه‌های فرهنگی در این مسیر برداشته‌اند قابل تقدیر است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به افزایش روزافزون زائران و نمازگزاران در مسجد مقدس جمکران بیان کرد: باید این روند در آینده مورد توجه قرار گرفته و در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌ها حضور ۲۵ میلیون نفر در نیمه شعبان مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم شهرداری قطعاتی را در دو طرف بلوار پیامبر اعظم(ص) برای تثبیت پیاده‌روی مردم از حرم مطهر به مسجد مقدس جمکران و برعکس تدارک ببیند تا امکانات رفاهی در آن برای زائران در نظر گرفته شود. این کار می‌تواند پیاده روی در بلوار پیامبر اعظم(ص) را که جنبه ورزش در بستری مقدس را نیز دارد فراهم کند.

حجت الاسلام رحیمیان در پایان با تأکید بر نگاه ویژه به جنبه‌های فرهنگی این بلوار معنوی، گفت: باید در دو طرف مسیر تابلوهایی بزرگ با مضامین مربوط به حضرت معصومه(س) و امام زمان(عج) قرار گیرد تا به واسطه آن زائرانی که به حرم مطهر و یا مسجد جمکران مشرف می‌شوند با آمادگی بیشتری تشرف داشته باشند.