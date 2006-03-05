تقدير از مستند سازان شبكه چهار سيما

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شبكه چهار، در اين مراسم كه با حضور مدير كل آرشيو و كتابخانه هاي سازمان، تهيه كنندگان و تني چند از مديران شبكه و اداره كل آرشيو و كتابخانه هاي سازمان همراه بود، كرمي ضمن ابلاغ تشكر رياست محترم سازمان و معاونت محترم سيما از زحمات عوامل توليد اين مجموعه ها، استفاده از ظرفيت بالقوه آرشيو سازمان رذا در توليد برنامه بويژه برنامه هايي با موضوع انقلاب اسلامي خواستار شد.

در ادامه زين العابديني مدير گروه مستند نيز با ارائه گزارشي به روند اجرايي كار اشاره كرد و تلاش مديران آرشيو را در به ثمر رسيدن اين برنامه ها يادآور شد.

"مستند چهار" به تهيه كنندگي محمد رضا دزفولي و "پيروزي يك ملت" به تهيه كنندگي علي اسماعيلي رنجبر دو مجموعه برنامه پخش شده در ايام ا.. دهه فجر بودند كه به سير تحولي انقلاب اسلامي ايران و سينماي مستند آن مي پردازند و دليل انتخاب اين مجموعه ها بهره گيري درست از تصاوير موجود در آرشيو سازمان عنوان شده است.

در پايان اين مراسم از "ارد عطارپور" تهيه كننده برنامه "بيست شب" كه در جشنواره فيلم فجر جايزه بهترين پژوهش فيلم مستند را به خود اختصاص داده بود نيز قدرداني شد.