حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بالای زائران در روز اربعین در کربلا و نجف، گفت: ما نیروهای داوطلب و کارگران خدمات شهری شهرداری را در سه شیفت کاری در کربلا و نجف ساماندهی کردهایم.
وی افزود: این کارگران که ابزار و امکانات شان عمدتاً از طرف خیرین فراهم شده، در سه شیفت ۸ ساعته، زبالهها را جمعآوری و تحویل مخازنی میدهند که به این منظور تعبیه شده است.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری گفت: زبالهها در ساعات پایانی به محل مشخص شده برای دفن زباله در کربلا و نجف منتقل میشوند.
جعفری با اشاره به نیروهای داوطلب گفت: ۲۰۰۰ داوطلب با کاورهای مشخص و یک شکل خادمالحسین، عملیات جمعآوری زبالهها را بر عهده خواهند داشت.
وی افزود: همچنین نیروهای خدمات شهری به غیر از تهران از دیگر شهرهای کشور نیز ساماندهی شدهاند و کمک حال ما خواهند بود.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری در ادامه با اشاره به اینکه در تهران نیز در روز اربعین ۳۰۰۰ نیروی داوطلب توسط NGOها اقدام به جمعآوری زباله میکنند، گفت: قرار است این نیروها و همچنین خود هیئتها، زبالهها را جمعآوری و به ماشینهایی که برای این منظور طراحی شده، تحویل دهند.
جعفری ادامه داد: شهرداری قبل و بعد از مراسم عزاداری نسبت به پاکسازی کامل مناطق اقدام میکند، اما این نیروهای داوطلب، زبالهها را در طول عزاداری و در مسیر، جمعآوری خواهند کرد و زبالهها را به وانتهای مخصوص پسماند خشک و تر که در محل مستقر است، تحویل میدهند.
