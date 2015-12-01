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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۴۳

اسپانیا یکی از مظنونین به همکاری با داعش را دستگیر کرد

اسپانیا یکی از مظنونین به همکاری با داعش را دستگیر کرد

پلیس اسپانیا از دستگیری یک تبعه کشور مغرب که مظنون به همکاری با تروریست های داعش در سوریه است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس اسپانیا اعلام کرد موفق به بازداشت یک تبعه کشور مغرب که قصد داشت به تروریست های داعش در سوریه بپیوندد، شده است.

پلیس در این رابطه اعلام کرد این مغربی ۳۲ سال داشته و امروز در «پامپلونا» واقع در شمال غربی این کشور دستگیر شده است.

بر این اساس وی دارای ارتباطات و تماس‌های اینترنتی زیادی با داعش بود، اما هنگام تهیه ملزومات سفر برای پیوستن به تروریست هادر سوریه مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت شد.

این بیانیه می افزاید: از دیگر اتهامات این فرد مشارکت فعال در جذب نیرو برای داعش از طریق اینترنت است.

کد مطلب 2989901

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