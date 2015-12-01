به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه و در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور در منزل محمد گنجی جانباز ۷۰ درصد، از تلاش‌ها و جانفشانی‌های این جانباز بزرگوار در هشت سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی کرد.

رییس‌ جمهور افزود: الحمدالله مردم نیز با پای پیاده برای زیارت امام حسین(ع) عازم کربلا شدند و با تحمل سختی‌های این راه، ارادت خود به حضرت را بیش از پیش نشان دادند.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه الگوی مردم ما در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین هشت سال دفاع مقدس امام حسین(ع) و روز عاشورا بوده است، گفت: امروز هم راه ملت ما همان راه ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان است و دل همه ایرانیان و دنیای اسلام برای ایشان می‌تپد.

روحانی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران و عراق در تلاش هستند اربعین را به عنوان بزرگترین اجتماع دینی و مذهبی جهان در سازمان یونسکو ثبت جهانی کنند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عزت و استقلال کشور و همچنین پایداری نظام و انقلاب، بخاطر ایستادگی و اخلاص شهدا، جانبازان و ایثارگران بوده است، خطاب به این جانباز بزرگوار ‌گفت: امروز هم شما جانبازان با صبر و مقاومت خود همچنان الگو و درس آموز هستید.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: مردم و مسئولان نیز با تأسی از همین صبر و درس‌های بزرگ در انقلاب و دفاع مقدس در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند.

روحانی خطاب به همسر جانباز گنجی، اظهار داشت: همسران جانبازان نیز در صبر و اجر این عزیزان شریک هستند و گاهی نیز عمل آنان به دلیل اینکه داوطلبانه این خدمت را به عهده گرفته‌اند،کاری بسیار فوق‌العاده و بزرگتر می‌باشد.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه همه خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران نزد خداوند از اجری عظیم و بزرگ برخوردار هستند، گفت: برای دولت و مردم، وجود و فداکاری شما عزیزان بسیار آموزنده بوده و ان‌شاء‌الله این راه حق و درست را تا رسیدن به اهداف ادامه دهیم.

روحانی در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از این دیدار در شب اربعین ابا عبدالله الحسین(ع) گفت: هیچ فردی قادر نیست، فداکاری جانبازان که صحت و سلامتی خود را در راه خدا داده اند، جبران نماید.

جانباز بالای ۷۰ درصد محمد گنجی در سن ۱۸ سالگی در عملیات فتح‌المبین بر اثر اصابت ترکش از ناحیه نخاع به درجه جانبازی نایل آمد.