قهرمانان سه وسيله روي سكو رفتند/يك مقام چهارمي و دو مقام هفتمي براي ايران

به گزارش خبرنگار"مهر" مسابقات جام جهاني رده B مردان از روز جمعه 12 اسفند ماه با حضور ورزشكاران 14 كشور آغاز شده كه در پايان روز دوم قهرمانان سه وسيله خرك حلقه، دارحلقه و حركات زميني بر روي سكو رفتند.

بنابراين گزارش، در رشته خرك حلقه مرونيان از ارمنستان به مقام اول رسيد، استفانيان از ارمنستان دوم شد و آنتون فوگين از ازبكستان عنوان سوم را به دست آورد.

در رشته دارحلقه لاماتوس واگن گلدر ازهلند اول شد، اولي پولتر ازفنلاند دوم و استفانيان از ارمنستان عنوان سوم را كسب كرد.

در رشته حركات زميني نيزجفري وامس از هلند اول شد ، واهاگن استفانيان از ارمنستان دوم و باگو از كرواسي عنوان سوم را به دست آورد.



سهم تيم ملي ژيمناستيك ايران در اين سه وسيله كسب يك عنوان چهارمي توسط علي اصغر مرزبان در رشته خرك حلقه و دو مقام هفتمي توسط محمد مهدي گائيني در حركات زميني و قدير زاده در دارحلقه بود.

مراسم اهداي مدال و جوايز اين سه وسيله با حضور علي كفاشيان دبير كميته ملي المپيك ، گهر خاني سرپرست فدراسيون ژيمناستيك و فراهاني مدير كل حراست سازمان تربيت بدني برگزار شد.