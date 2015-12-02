هلاکت ۱۰ نفز از مزدوران سعودی در تعز/ ربوده شدن امدادگر هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از هلاکت ۱۰ نفر از مزدوران عربستان و حامیان «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن و همچنین زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در جنوب شرق تعز خبر داد.

در همین حال، تلاش مزدوران سعودی برای پیشروی در تعز به دست ارتش و نیروهای مردمی یمن ناکام ماند.

از سوی دیگر، شبکه اسکای نیوز عربی، از ربوده شدن یکی از امدادگران تونسی الاصل هلال احمر در صنعا، پایتخت یمن خبر داد.

این در حالی است که تجاوز عربستان به همراه همپیمانان این کشور به یمن وارد نهمین ماه شده و طی این مدت هزاران غیر نظامی کشته و زخمی شده اند و زیرساختهای این کشور نیز منهدم شده است.