تشکیل«دولت کوچک»در طرابلس/درخواست کشورهای همسایه لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره ملی لیبی در طرابلس پایتخت از ظهور یک «دولت کوچک» جدید در این کشور خبر داد.

بر این اساس، کنگره ملی لیبی به عنوان نماینده کمیته قانونگذاری در طرابلس «خلیفه الغویل» را در سمت نخست وزیری ابقا کرد و به علاوه آن ۱۲ وزیر برای کابینه این «دولت کوچک» انتخاب کرد.

در همین حال، الیوم السابع در خبری اعلام کرد، کشورهای همسایه لیبی از جمله، نیجریه، تونس و چاد بر لزوم دستیابی به راهکاری سیاسی جهت حل بحران این کشور دست یافتند.

این کشور ها همچنین از «مارتین کوبلر» نماینده سازمان ملل در امور لیبی دفاع کردند. در همین حال «ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد ناتو قصد ندارد عملیات جدیدی را علیه تروریست های داعش در لیبی انجام دهد.

این در حالی است که روز گذشته منابع دولتی لیبی اعلام کردند که گروه تروریستی داعش با گسترش حضور خود در لیبی، شهر سرت در شمال این کشور را پایتخت خود نامیده است.