تشکیل دفتر شورای احزاب در شهرستان شهریار پیگیری می شود

سعید ناجی فرماندار شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی فرمانداری برای افزایش نشاط سیاسی در این شهرستان با هدف حضور حداکثری مردم شهریار در انتخابات پیش رو اظهار داشت:ایجاد فرصت های برابر برای تمامی گروه ها و جریانات خاص سیاسی که به چارچوب های قانونی، معتقد و قائل هستند، از موارد حائز اهمیتی است که مد نظر ما قرار دارد.

وی افزود:فعالیت گروه های سیاسی شناسنامه دار و قانونمند باعث پویایی، بالندگی و رشد شهرستان می شود و سعی شده در حد امکان، باب گفتگو و تعامل در این خصوص فراهم شود.

ناجی گفت:چنین توجهی به گروه های سیاسی درشهرستان شهریار تاکنون بی سابقه بوده و عزم ما بر این امر استوار است تا این روند با تقویت هرچه بیشتری، استمرار یابد.

فرماندار شهریار افزود:بنا داریم زمینه لازم برای شکل گیری و تشکیل دفتر شورای احزاب در این شهرستان محقق شود.

ناجی عنوان کرد:برگزاری جلسات سیاسی هم اندیشی با حضور گروه ها و جریانات سیاسی که قائل به قواعد و نظم سیاسی نظام هستند، از نمونه اقدامات دیگری است که مدتی پیش اجرایی شد که با بازخورد و استقبال مطلوبی نیز همراه بود.

فرماندار شهریار یادآور شد:تکریم مردم در اولویت قرار دارد و با آغوشی باز پذیرای پیشنهادات، نظرات و انتقاد سازنده هستیم و تلاش می کنیم تا مردم ترس و دلهره ای از بیان انتقادات خود در این شهرستان احساس نکنند.