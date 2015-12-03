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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۹:۲۶

فرماندار شهریار مطرح کرد:

تشکیل دفتر شورای احزاب در شهرستان شهریار پیگیری می شود

تشکیل دفتر شورای احزاب در شهرستان شهریار پیگیری می شود

شهریار-فرماندار شهریار گفت:با عنایت به تمایل گروه های سیاسی شناسنامه دار برای مشارکت در حوزه سیاسی شهرستان شهریار، در نظر داریم زمینه لازم را برای تشکیل دفتر شورای احزاب در این منطقه فراهم کنیم.

سعید ناجی فرماندار شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی فرمانداری برای افزایش نشاط سیاسی در این شهرستان با هدف حضور حداکثری مردم شهریار در انتخابات پیش رو اظهار داشت:ایجاد فرصت های برابر برای تمامی گروه ها و جریانات خاص سیاسی که به چارچوب های قانونی، معتقد و قائل هستند، از موارد حائز اهمیتی است که مد نظر ما قرار دارد.

وی افزود:فعالیت گروه های سیاسی شناسنامه دار و قانونمند باعث پویایی، بالندگی و رشد شهرستان می شود و سعی شده در حد امکان، باب گفتگو و تعامل در این خصوص فراهم شود.

ناجی گفت:چنین توجهی به گروه های سیاسی درشهرستان شهریار تاکنون بی سابقه بوده  و عزم ما بر این امر استوار است تا این روند با تقویت هرچه بیشتری، استمرار یابد.

فرماندار شهریار افزود:بنا داریم زمینه لازم برای شکل گیری و تشکیل دفتر شورای احزاب در این شهرستان محقق شود.

ناجی عنوان کرد:برگزاری جلسات سیاسی هم اندیشی با حضور گروه ها و جریانات سیاسی که قائل به قواعد و نظم سیاسی نظام هستند، از نمونه اقدامات دیگری است که مدتی پیش  اجرایی شد که با بازخورد و استقبال مطلوبی نیز همراه بود.

فرماندار شهریار یادآور شد:تکریم مردم در اولویت قرار دارد و با آغوشی باز پذیرای پیشنهادات، نظرات و انتقاد سازنده هستیم و تلاش می کنیم تا مردم ترس و دلهره ای از بیان انتقادات خود در این شهرستان احساس نکنند.

کد مطلب 2989956

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