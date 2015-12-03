اختصاص بودجه ۱/۵ میلیارد تومانی برای آسفالت معابر شهر اندیشه

غلامرضا سرآبادانی رئیس شورای اسلامی شهر جدید اندیشه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:یکی از دغدغه های جدی شورای شهر در فاز پنج شهر جدید اندیشه، به فقدان زمینه لازم برای احداث واحدهای مسکونی در این محدوده معطوف بود.

وی افزود: با توافقی که میان کمیته امداد و شرکت عمران اندیشه انجام شد، زیرسازی های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی در این منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهراندیشه عنوان کرد:استقرار نیروی انتظامی، مساجد، مدارس، نهادها، موسسات فرهنگی و سایر دستگاه ها همگی مستلزم زیرسازی های مناسب است که خلاء آن از سال های گذشته در فاز پنج اندیشه احساس می شد و با این توافق امکان بستر سازی برای احداث چنین مواردی فراهم می شود.

سرآبادانی یادآور شد:مجموعه مدیریت شهری اندیشه با تعیین و اختصاص یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان برای روکش آسفالت معابر اصلی، اقدامات سازنده ای را در فازهای چهار و پنج اجرایی کرد که بطور یقین در ارتقای کمی و کیفی خدمات در این خطه موثر خواهد بود.

گفتنی است شرکت عمران از زیر مجوعه عای وزارت مسکن و شهرسازی به شمار می رود که بصورت ۱۰۰ درصد دولتی فعالیت می کند و در واقع مجری سیاست های وزارتخانه مذکور در شهرهای جدید است.