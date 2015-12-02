جاماندگان کربلا در حرم حضرت عبدالعظیم/شکوه حماسه تهرانی ها

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همزمان با روز اربعین حسینی سراسر تهران غرق در عزا و ماتم است و قافله جاماندگان از کربلا به صورت پیاده و در قالب دسته جات عزاداری از نقاط مختلف پایتخت به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حرکت کردند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، میزان حضور مردم در قافله جاماندگان کربلا که طی سال های اخیر به یک حرکت کم نظیر فرهنگی تبدیل شده، پرشور از سال های گذشته بوده است و عاشقان سید و سالار شهیدان با طی کردن چندین کیلومتر، عشق و ارادت خود را به شهدای کربلا به معرض نمایش گذاشتند.

قطعا دوربین ها و قلم ها نمی توانند شکوه حضور مردم در مراسم روز اربعین حسینی را به تصویر بکشند، مردمی که به عشق زیات امام حسین(ع) خود را به قبله تهران رساندند.

عزادارانی که از سه مسیر اصلی خود را به قبله تهران رساندند

مراسم و راهپیمایی جاماندگان از کربلا در سه مسیر اصلی در تهران در حال برگزاری است که در مسیر نخست، عزاداران حسینی حرکت خود را از میدان امام حسین(ع) آغاز و از خیابان ۱۷ شهریور، میدان شهدا، میدان خراسان، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین و میدان شهرری عبور کرده و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رسیدند.

این مسیر بیش از ۱۶ کیلومتر بود که هزاران عزادار تهرانی در طول مسیر در سوگ شهادت سید و سالار شهیدان اشک ماتم ریخته و به سر و سینه زدند.

همچنین در مسیر دوم نیز عزاداران سید و سالار شهیدان حرکت خود را از میدان آزادی تهران آغاز و از خیابان های آذربایجان، بزرگراه نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری، میدان ساعی عبور کرده و به قبله تهران رسیدند.

عزادارانی که از این مسیر استفاده کردند، بیش از ۲۶ کیلومتر را برای رسیدن به قبله تهران طی و شکوه عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان را به معرض نمایش گذاشتند.

در مسیر سوم نیز عاشقان امام حسین(ع) در تهران، حرکت خود را از بارگاه مقدس امامزاده حسن آغاز و با طی کردن حدود ۹ کیلومتر و عبور از خیابان ها و میادین اصلی شهر نظیر امین‌الملک، خیابان قزوین، میدان ۹ دی، بزرگراه نواب، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری عبور کرده و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رسیدند.

سعید تاجیک یکی از عزاداران حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس روایات، زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ثواب زیارت کربلا را دارد، به همین خاطر کسانی که توفیق حضور در کنار قبر مطهر امام حسین(ع) را نداشتند، در روز اربعین حسینی در این ملجأ شریف حضور پیدا می کنند.

وی افزود: حضور باشکوه و صدها هزار نفری مردم استان تهران در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نشان دهنده عمق ارادت مردم به فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت است.

محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

این مراسم با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر سپاه پاسداران، ناجا، پلیس راهور، هیأت رزمندگان اسلام، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع( و شهرداری تهران برگزار شد.

پلیس راهنمایی و رانندگی نیز همزمان با اربعین حسینی در تهران و شهرری در اماده باش کامل قرار دارد و حضور مأموران پلس راهور در معابر و خیابان های اصلی پایتخت و قبله تهران ملموس است.

محدودیت های ترافیکی در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از شامگاه سه شنبه آغاز شد و از صبح روز اربعین حسینی نیز محدودیت تردد در محدوده این مکان مقدس اجرایی شده است.

برپایی ایستگاه های صلواتی در مسیر حرکت عزاداران حسینی

همچنین برخی از نهادها و سازمان ها و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در طول مسیر حرکت عزاداران حسینی با برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع چای، خرما و غیره از عاشقان سید و سالار شهیدان پذیرایی می کردند.

با هماهنگی های به عمل آمده در چندین نقطه از مسیر حرکت عزاداران حسینی، سرویس های بهداشتی برای استفاده عزاداران و سوگواران پیش بینی شده بود.

آماده باش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در روز اربعین حسینی

از ساعات اولیه صبح روز اربعین حسینی، شرکت مترو و سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی به منظور انتقال عزاداران و بازگشت آنان به مناطق مختلف در آماده باش قرار داشته و به خدمت رسانی می پردازند.

همچنین برنامه های ویژه روز اربعین حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از صبح امروز در این مکان مقدس با حضور باشکوه مردم متدین و انقلابی استان تهران آغاز شده است.

اربعین عمق ارادت مردم به اهل بیت را نشان می دهد

عبدالله ترابی یکی از عزاداران حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حقیقتا عمق ارادت مردم ایران اسلامی به اهل بیت عصمت و طهارت را می توان در روز اربعین حسینی مشاهده کرد.

وی افزود: امروز مردم نقاط مختلف استان تهران برای بهره بردن از عزاداری روز اربعین و کسب ثواب زیارت امام حسین(ع) از نقاط دور و نزدیک خود را به قبله تهران رساندند.

ترابی ادامه داد: برنامه روز اربعین در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به یک مانور بزرگ فرهنگی و مذهبی تبدیل شده و هر ساله بر شکوه آن افزوده می شود.

حضور جوانان در مراسم اربعین حسینی مثال زدنی است

محمد عبداللهی یکی دیگر از عزاداران حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور جوانان و نوجوانان در مراسم روز اربعین حسینی مثال زدنی است.

وی افزود: درصد قابل توجهی از عزاداران روز اربعین حسینی را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و این نشان دهنده آن است که فرهنگ اهل بیت ریشه در عمق و باور ملت ایران دارد.

عبدالهی ادامه داد: دشمن هر چه تلاش می کند تا نور اهل بیت را در دل مردم ایران خاموش کند، نتیجه معکوس می گیرد و قطعا این امر در آینده نیز استمرار پیدا خواهد کرد.