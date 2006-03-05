آنگ لي نگران اسكار نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارگردان كه به پاس ساخت فيلم "كوهستان بروكبك" جوايز بسياري دريافت كرده اعلام كرد كه فكر كردن به مراسم اسكار امسال او را نگران نمي كند. اين در حالي است كه پنج سال پيش به هنگام برگزاري مراسم اسكار فشار بسياري را تحمل مي كرد.



اين كارگردان كه در سال 2001 نامزد دريافت تنديس اسكار بهترين كارگردان براي فيلم "ببر خيزان، اژدهاي پنهان" شده بود، گفت: "اين بار نگران نيستم و آرامش بيشتري دارم اما دفعه قبل نگران بودم، چرا كه در آن زمان رسالت من انتقال پيام فرهنگي صنعت فيلمسازي چين به جهانيان بود."



با اين وجود موفقيت استيون سودربرگ، كارگردان فيلم "قاچاق" در سال 2001 باعث شد كه اين كارگردان دست خالي به وطنش بازگردد. اگر آنگ لي در مراسم اسكار تنديس بهترين كارگردان را دريافت كند، نخستين كارگردان آسيايي است كه به اين مهم دست يافته است.



اين فيلمساز اعلام كرد كه به هنگام ساخت فيلم "كوهستان بروكبك" به هيچ عنوان تصور نمي كرده كه اين اثر به چنين موفقيتي دست يابد.