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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

مشهورترين ذاكر اهل بيت در عراق

مشهورترين ذاكر اهل بيت در عراق

محمد رضا زائری در اینستاگرام خود از یک روضه خوان مشهور عراقی گفته است.

مجله مهر: زائری نوشته است: شيخ عبدالزهراء الكعبي مشهورترين ذاكر اهل بيت در عراق است كه صداي محزون مقتل خواني هاي معروفش هنوز گرمابخش محافل عزاداري سيدالشهداست. اين مرد بزرگ در روز ولادت حضرت صديقه طاهره به دنيا آمد و براي همين نامش را عبدالزهرا گذاشتند ، جالب اينجاست كه در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها هم از دنيا رفت (شايد به دست مزدوران صدام به شهادت رسيد) هر وقت در كربلاي معلى بر سر قبر مطهرش فاتحه مي خوانم ناخودآگاه به ياد سعادت عجيب شهيد اندرزگو مي افتم كه روز ولادت اميرمؤمنان به دنيا آمد و براي همين نامش سيدعلي شد و روز شهادت امام علي هم با زبان روزه به شهادت رسيد. ما كه اين گونه بخت هاي بلند برايمان رؤيا و خيال است فقط مي توانيم با ذكر صلوات و قرائت فاتحه از ايشان ياد كنيم و دلخوش باشيم كه آنها هم از عالم برزخ نگاهي به تمناي ما بياندازند.

کد مطلب 2989975

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