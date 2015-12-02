صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شناسایی نقاط حادثه خیز در استان کرمانشاه در ۱۵ نقطه از محورهای مواصلاتی حادثه خیز آمبولانس مستقر شده و ۳ دستگاه آمبولانس نیز در مرز مهران مستقر شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: آمبولانس های مستقر شده در حمیل ۲۴ ساعت آماده خدمت رسانی به مردم است و با توجه به آغاز روزهای بارندگی توصیه ما به زائران به هنگام بازگشت رعایت مسائل ایمنی است.

وی از آماده باش اورژانس هوایی کرمانشاه برای خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی خبر داد و گفت: به هنگام بازگشت زائران اربعین حسینی محورهای مواصلاتی استان پرازدحام بوده و لذا تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شده و اورژانس هوایی نیز در آماده باش کامل قرار دارد.

مدرسی افزود: خوشبختانه تاکنون در استان کرمانشاه موردی از وقوع حوادث تاسف بار برای زائران اربعین حسینی نداشتیم اما در بازگشت زائران، توصیه ما رعایت مسائل ایمنی است.

وی در ادامه گفت: از شهروندان تقاضا دارم در صورت مشاهده سوانح و تصادفات خونسردی خود را حفظ نمایند و در تماس با شماره‌های ۱۱۰ و یا ۱۱۵محل دقیق حادثه، تعداد مصدومین و... را اطلاع دهند و به توصیه های کارشناسان واحد ارتباطات گوش دهند همچنین نهایت همکاری را با همکاران ما به عمل آوردند و مصدومان را از محلی که خطر آتش سوزی دارد دور نمایند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: با توجه به شروع بارش‌ها رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه به رانندگان توصیه اکید می شود.