رونمایی از دو کتاب رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد پاكستان، مراسم رونمایی از كتابهای «درسهای پیامبر اعظم (ص)» و «چهارگفتار» از فرمایشات رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی كه توسط خانه فرهنگ كشورمان با ترجمه سید كوثر عباس موسوی، به زبان اردو برگردانده شدهاند را در محل كتابخانه این نمایندگی فرهنگی، برگزار كرد.
در این مراسم تعدادی از علما، نویسندگان، اساتید حوزه علمیه و علاقمندان كتاب و كتابخوانی حضور داشتند. نخستین سخنران این برنامه علی محمد چنا، رییس اسبق اداره مطبوعات حیدرآباد بود. وی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در كتاب «درسهای پیامبر اكرم (ص)» مملو از تفكر وحدت امت اسلامی است. در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در سفر ایشان به اسلامآباد با معظم له ملاقات داشتم و همان زمان دانستم كه ایشان دارای شخصیتی عظیم و سادهزیست هستند.
سخنران بعدی یوسف سندی، نویسنده معروف ایالت سند بود كه در سخنان خود از ترجمه و مطالب ارایه شده توسط مقام معظم رهبری به عنوان «گنج عظیم» یاد و پیشنهاد كرد كه این كتابها به زبان سندی نیز برگردانده شوند تا مردم بیشتری بتوانند از آن استفاده كنند.
سپس مهدی خطیب، مسئول خانه فرهنگ ایران حیدرآباد، در سخنانی ضمن تجلیل از دو عنوان كتاب «درسهای پیامبر اكرم (ص)» و «چهارگفتار»، به نقش رهبری اشاره كرد و در بخش اول سخنان خود با تكیه بر آیه شریفه «لقد كان لكم فی رسول الله اسوه حسنه» گفت: پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص)، مظهر پاكی، جوانمردی، صداقت، عزت، برادری و اخوت است. ایشان كه در هیچ مدرسهای درس نخوانده و تنها در مكتب حضرت حق تعلیم دیده است، قبل از بعثت بهگونهای در اجتماع زندگی كرد كه مردم او را امین نامیدند. او كه بشارت آمدنش را تمام پیامبران الهی قبل از ایشان داده بودند.
خطیب در بخش دوم سخنان خود، با بیان اینكه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برای عزت امت اسلامی و پیاده كردن احكام الهی قیام كرد، گفت: متأسفانه عدهای این حركت انسانی و الهی را تخریب كرده و گاهی اعمالی با نام امام حسین (ع) انجام میدهند كه هیچ سنخیت و همخوانی با عمل و فرمایشات آن حضرت ندارد؛ بلكه وهن به امام و اسلام است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به جنایات غربیها و صهیونیست جهانی پرداخت و گفت: جهان مستكبر پس از آنكه شعاع نورانی اسلام را مشاهده و بیداری اسلامی را تجربه كرد، با همه توان به جنگ اسلام و مسلمین برخاست و جبههای به نام داعش ساخت تا با «شعار لا اله الا الله» روی تمام جنایتكاران تاریخ را سفید كند و اینهمه جنایت را مرتكب شود.
خطیب ادامه داد: پنج سال است كه در سوریه و عراق و دیگر سرزمینهای مسلمین، مردمكشی میكنند و اینك ناچار شدند در قبال جهان اسلام تسلیم شوند و هر روز گروهی و كشوری به جبهه حق و جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. این عزت به دست نیامده است مگر در سایه رهبری رهبر فرزانه و فقیه، مجاهد و پیرو اجداد طاهرینش یعنی امام خامنهای (مدظله العالی).
مسئول خانه فرهنگ ایران حیدرآباد افزود: تا چند روز قبل فرانسه جزو یكی از كشورهای طرفدار داعش بود و امروز به طور رسمی به مخالفت با داعش برخواسته است و قطعاً دیر یا زود دیگر ظالمان نیز به ناچار باید با خیل عظیم مظلومین و جبهه حق همراه شوند؛ وگرنه آن بر سرشان خواهد آمد كه بر سر مسلمانان مظلوم سوریه، عراق و افغان و ... و دیگر مسلمین آوردهاند.
وی اضافه کرد: رهبر فرزانه اسلام چندی قبل خطاب به مستكبرین فرمود؛ بدانید آتشی كه برای سوزاندن مسلمین برپا كردهاید به زودی دامن خود شما را خواهد گرفت و امروز شاهد تجلی این فرمایش پیامبرگونه هستیم.
