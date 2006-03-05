به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، سمينار بين المللي "نمايش و دين" با توجه به اهميت جايگاه دين در پيدايش و توسعه هنر نمايش، به بررسي تاثير متقابل دين و نمايش در ادوار مختلف تاريخ تئاتر جهان مي پردازد و داراي هشت محور اصلي است.

محورهاي اصلي اين همايش عبارتند از 1- بررسي تحليلي نقش دين و انديشه دين محور در پيدايش نمايش 2- رابطه متقابل دين و نمايش در ادوار مختلف تاريخ جهان 3- بررسي تطبيقي تاثير دين در نمايش شرق و غرب 4- ويژگي و خصوصات فلسفي و زيباشناختي نمايش ديني 5- جياگاه اجتماعي، سياسي و فرهنگي نمايش ديني 6- نمايش ديني و تئاتر معاصر 7- معرفي اشكال ناشناخته نمايش ديني در فرهنگ هاي شرقي و غربي و 8- كار ويژه نمايش ديني در جهان معاصر.

دبيرخانه سمينار شرايط پذيرش مقالات را به اين شرح اعلام كرده كه اولا مقالات در چارچوب محورهاي فوق تدوين شده باشند، ثانيا رويكرد پژوهشي در مقالات مد نظر قرار گرفته باشد و ثالثا مقالات قبلا منتشر يا ارايه نشده باشند.

همچنين دبيرخانه اين سمينار ضمن دعوت از علاقمندان و پژوهشگران، تقاضا كرده تا متقاضيان شركت در اين سمينار مقالات خود را با رعايت نكات زير به نشاني مديريت پژوهش و انتشارات نمايش (مهرداد راياني مخصوص) ارسال دارند: 1- زبان سمينار فارسي و انگليسي خواهد بود؛ بنابر اين ضروري است چكيده مقالات به يكي از دو زبان ذكر شده ارسال شوند. 2- بر اساس ارزيابي خلاصه مقالات، تعدادي از مقالات براي ارايه به صورت سخنراني و برخي ديگر براي ارايه به شكل پوستر انتخاب خواهند شد. 3- سمينار از بابت شركت مقالات يا حضور افراد درجلسات هزينه اي دريافت نخواهند شد. 3- سمينار از بابت شركت مقالات يا حضور افراد درجلسات هزينه اي دريافت نخواهد. 4- چكيده مقالات نبايد بيش از 300 كلمه باشد. 5- وجود كليد واژه ها در انتهاي چكيده مقالات ضروري است 6- مقالات انتخاب شده براي ارايه به صورت سخنراني بايد قابليت ارايه در حداكثر 25 دقيقه را داشته باشند. 7- پس از ارايه هر سخنراني 10 دقيقه به پرسش و پاسخ اختصاص خواهد يافت. 8- چكيده تمام مقالات برگزيده و اصل مقالاتي كه به صورت سخنراني ارايه شوند، منتشر خواهد شد. 9- حق التاليف نويسندگان مقالات برگزيده پس از ارايه اصل مقالات پرداخت خواهد شود. 10- شيوه ارايه سخنراني از نظر استفاده از امكانات خاص ارايه، به عهده سخنران خواهد بود. 11- هزينه رفت و آمد، اقامت 4 روز و 3 شب براي صاحبان مقالات پذيرفته شده خارجي و 2 وروز و 2 شب براي صاحبان مقالات پذيرفته شده ايراني و پذيرايي صاحبان مقالات و ساير مهمانان برعهده ستاد برگزاري سمينار خواهد بود.

در جدول زمانبندي سيمنار بين المللي "نمايش و دين" تاريخ دريافت چكيده مقالات تا 30 مرداد ماه 85، تاريخ اعلام چكيده پذيرفته شده تا 30 شهريور ماه 85، تاريخ دريافت اصل مقالات 30 آبان 85 و تاريخ برگزاري سمينار 16 و 17 دي ماه 85 اعلام شده است.