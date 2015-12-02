اعزام ۶۰۹مبلغ ویژه اربعین به استان سمنان/ شیعه با آبروترین مکتب

حجت‌الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۸۵نفر از مبلغان بومی ویژه اربعین در استان سمنان مرد و ۱۷۶نفر دیگر از مبلغان بانو هستند، ابراز داشت: این مبلغان باهدف اشاعه فرهنگ عاشورایی در اربعین، زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، دشمن‌شناسی و بصیرت، جلوگیری از انحرافات فکری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار تحلیل مسائل روز سیاسی به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

وی افزود: این مبلغان با هماهنگی و نظارت دفاتر وادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان سمنان به مناطق مختلف اعزام و هم‌زمان با برگزاری آئین‌های ویژه اربعین حسینی(ع)، توسط کارشناسان و مسئولان این دفاتر مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند.

اجرای ۱۶برنامه مسجد محور در استان سمنان

عضوشورای فرهنگ عمومی استان سمنان همچنین بابیان اینکه به مناسبت اربعین حسینی(ع) ۱۱ مسجد غیرفعال استان، فعال‌شده‌اند، گفت: این مساجد با برگزاری آئین‌های ویژه مذهبی به مناسبت اربعین شامل سخنرانی، برنامه‌های محوری، عزاداری و ... در کنار برنامه‌هایی مانند اردوهای یک‌روزه، برگزاری کلاس‌های هنری، فرهنگی، ورزشی و علمی کانون‌های فرهنگی و دوره‌های قرآنی ویژه جوانان فعال‌شده‌اند.

شکری با اشاره به اینکه ۱۶برنامه مسجد محوری نیز به مناسبت اربعین در استان سمنان اجرا می‌شود، ابراز داشت: در کنار فعال‌سازی این یازده مسجد اما ۱۶برنامه مسجد محور دیگر شامل برنامه‌های سخنرانی با موضوعات روز، حادثه کربلا، قیام امام حسین(ع)، بصیرت و ... در سراسر استان برگزارشده و تا روز شهادت امام رضا (ع) نیز ادامه می‌یابند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر سخنرانان ویژه در برنامه‌های مسجد محوری اربعین حسینی مورد استقبال هم استانی‌های عزیز قرارگرفته است که در سال جاری این روند موردعنایت و توجه بیشتر بوده اند که از آن جمله می‌توان به سخنرانی آیت‌الله احمدی سفیر فرهنگی ایران در اروپا به میزبانی مسجد امیرالمؤمنین(ع) شاهرود اشاره کرد.

اعزام‌ ۱۰هیئت مذهبی از استان سمنان برای برپایی موکب در کربلا

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان سمنان همچنین از اعزام ۱۰ هیئت مذهبی به کربلا و برپا سازی موکب ویژه استان سمنان در کشور عراق خبر داد و گفت: این ده هیئت مذهبی متشکل از عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) با هماهنگی‌های انجام‌گرفته توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در کربلا به سر می‌برند.

شکری افزود: همچنین ۲۵هیئت مذهبی دیگر با هماهنگی صورت گرفته با مجموعه آستان قدس رضوی به نمایندگی از استان هم‌زمان با اربعین حسینی به مشهد مقدس اعزام‌شده و برنامه‌های ویژه شامل سینه‌زنی و عزاداری را در حرم رضوی انجام خواهند داد.

وی همچنین بیان داشت: برنامه‌ریزی و ساماندهی موکب ویژه استان سمنان در مسیر نجف-کربلا از دیگر اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان است که با حضور هیئات مذهبی این روزها رونق خاصی دارد و میزبان خیل عاشقان حسینی(ع) از سراسر استان، ایران و جهان خواهند بود.

عمق‌بخشی به اربعین هدف سازمان تبلیغات اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره اهداف این نهاد برای برنامه‌ریزی ویژه ایام اربعین حسینی(ع) نیز گفت: هدف از مجموعه این نهاد در آئین‌های مذهبی شامل اربعین، محرم، شهادت امام علی(ع)، وفات پیامبر اکرم(ص) و ... برگزاری برنامه‌های درخورشان اهل‌بیت(ع) و درنهایت عمق بخشیدن به این مناسبت‌ها است.

شکری بابیان اینکه تأکید سازمان تبلیغات اسلامی بر ارتقاء محتوای آئین های مذهبی است، اظهار داشت: این نهاد به دنبال این است که باورهای مردم از عمق بیشتری برخوردار و همچنین شکل و محتوای مجالس ویژه مذهبی پختگی و مقبولیت ویژه‌ای را دارا باشد که البته این مهم بستگی به تغذیه فکری مداحان، سخنرانان، توصیه‌های ویژه به آن‌ها، برگزاری نشست‌های آسیب‌شناسی و کارگاه‌های آموزشی ازاین‌دست دارد که خوشبختانه این مهم در استان سمنان رعایت می‌شود.

وی افزود: برای نیل به این هدف، در طول سال‌های اخیر، نظارت ویژه‌ای بر محتوای برنامه‌های مذهبی ازجمله محرم توسط مسئولان، کارشناسان، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی صورت گرفته است تا بتوانیم فرم ایدئال و درخورشان اهل‌بیت(ع) برای اجرای آئین‌های مذهبی تا حد امکان حفظ شود که از آن جمله می‌توان نظارت بر عدم افراط‌وتفریط بر مراسم سینه‌زنی اباعبدالله الحسین در هیئات مذهبی را نام برد.

اربعین بزرگ‌ترین نمایش مذهبی شیعیان

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی(ع)، گفت: این گردهمایی بزرگ شیعیان، دومین گردهمایی بزرگ مسلمانان پس از حج ازلحاظ اهمیت محسوب می‌شود که البته در سال‌های اخیر به دلیل بسط روابط سیاسی، اجتماعی و مذهبی بین دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران، بیش‌ازپیش در کانون توجهات قرار دارد اما درعین‌حال دشمن نیز به دنبال آسیب رساندن به این گردهمایی میلیونی است چراکه از تجمع بزرگ شیعیان در هراس هستند.

شکری با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر تهدیدات فرهنگی دشمنان اسلام، گفت: دشمن برای پا نگرفتن اجتماع میلیونی شیعیان در اربعین حسینی به هر ابزاری متوسل می‌شود که موارد آن را در انحرافات، شبهه افکنی ها، بدعت‌ها، خرافات و ... می‌توانیم به‌وضوح مشاهده کنیم لذا باید در برابر این تهدیدات هوشیار بود که بهترین راه جلوگیری از نفوذ، همین اهمیت بخشیدن به برنامه‌های دینی و مذهبی شامل هیئات، تکایا، مساجد، حسینیه‌ها و ... است.

وی درباره این شائبه که با حضور میلیونی شیعیان در عراق، اربعین در داخل ایران کمرنگ شده است، ادامه داد: حضور میلیونی در عراق به معنای خاموش شدن چراغ عزاداری اربعین در داخل ایران نیست هرچند راهپیمایی از نجف تا کربلا از اجز ویژه‌ای برخوردار است اما هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی در مساجد و تکایای داخل کشور و استان سمنان با همان قدرت همیشگی آئین ویژه عزاداری و دسته‌های سینه‌زنی را به پا می‌دارند.

پیاده‌روی اربعین حاوی پیام عشق به حسین(ع) است

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان سمنان همچنین درباره راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع)، گفت: این تجمع بزرگ نشان از عشق مردم به ائمه اطهار (ع) و حاوی پیام عشق به حسین(ع) است که اگر هر چه باشکوه‌تر برگزار شود باعث نابودی توطئه‌های دشمنان می‌شود.

شکری تأکید کرد: این حرکت باشکوه و چنین شور و شوقی نشان‌دهندۀ این واقعیت است که نبردی که سالار شهیدان برای دفاع از آن خود و خاندانش را فدا کرد، به پیروزی رسیده و این گردهمایی بزرگ نشان‌دهندۀ پیروزی امام حسین(ع) و حسینیان زمان‌بر دشمنان زمان خود است.

وی بابیان اینكه عزای امام حسین (ع) مقدمه‌ای برای جهاد در رکاب امام حسین(ع) است، از راهپیمایی اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین و بهترین عزاداری برای آن حضرت كه سند نابودی داعش را امضا می‌کند نام برد و گفت: آن‌هایی كه شیعه را جدا از انقلاب، جهاد و امامان معصوم می‌دانند، می‌خواهند قیام عاشورا را کم رنگ نشان دهند.

شیعه با آبروترین مکتب جهان است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه شیعه با آبروترین و پیشرو‌ترین مكتب در جهان است، گفت: اسلام امام حسین (ع) تنها مكتب زنده تاریخ است كه سرنوشت دنیا را تغییر می‌دهد و پرچم اسلام را برافراشته نگه می‌دارد.

شکری درباره مصادیق این مهم، توضیح داد: شاید بهترین نمونه بارز مکتب حسین (ع) و عاشورا در همین گردهمایی عظیم قابل‌دیدن باشد که میلیون‌ها انسان عاشق با پای پیاده، از همه نقاط جهان خود را به کربلا می‌رسانند و بی‌توجه به ملیت و زبان همگی یک‌صدا و با یک عقیده، حسین (ع) را صدا می‌زنند.

وی در خاتمه افزود: بعد از مراسم عبادی حج شرکت‌کنندگان در مراسم مذهبی اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مسلمانان هستند که در این مراسم همه یکدل و باعقیده واقعی و با یک‌صدا فقط آن‌هم صدای لبیک یا حسین (ع) ندا می‌دهند و حرکت می‌کنند و با عشق و ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین به‌سوی کربلا راه افتادند.