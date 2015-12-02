۳ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زوار وارد شهرستان مهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی صبح چهارشنبه در مرز مهران اظهار داشت: قرار است به طور میانگین روزانه سه هزار اتوبوس برای انتقال زائران به سراسر کشور وارد شهر مهران می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ما شاهد سیل عظیم بازگشت زائران از مرز مهران به داخل کشور هستیم، افزود: با ورود این تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی به مهران پیش بینی می شود روزانه بیش از۹۰ هزار نفر از این مرز به سایر نقاط کشور جابجا شوند.

وی بابیان اینکه در روز گذشته بیش از ۷۵ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شده اند، افزود: با توجه به افزایش روند بازگشت زائران از مرز بین المللی مهران پیش‌بینی می‌شود امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این مرز وارد کشور شوند.

بارش شدید باران که از نیمه شب گذشته در شهرستان مرزی مهران آغاز شده باعث اختلال در تردد خودورها و زائران پیاده در این شهرستان شده و هم اکنون بسیاری از زائران در مسیر برگشت خود از پایانه مرزی با ترافیک سنگین و شدید ورودی‌های شهر مهران مواجه هستند و تردد با کندی انجام می‌شود.

با توجه خاکی بودن زمین‌های در نظر گرفته شده برای پارک خودرو‌ها و بارش شدید باران، جابجایی خودروهای پارک شده زائران در پارکینگ‌های سطح شهر مهران با مشکل مواجه شده است.