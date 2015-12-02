کشته و زخمی شدن ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی در ماه نوامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، هیئت سازمان ملل متحد در عراق «یونامی» در بیانیه ای اعلام کرد: در ماه نوامبر، ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی بر اثر خشونت ها و اقدامات تروریستی در این کشور کشته و زخمی شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در اقدامات تروریستی ماه گذشته در عراق، ۸۸۸ نفر جان خود را از دست داده اند و هزار و ۲۳۷ نفر نیز زخمی شده اند.

بغداد شاهد بیشترین تلفات در این خشونت ها بوده است به طوری که ۳۲۵ نفر در این استان کشته و ۷۸۵ نفر نیز زخمی شده اند. هیئت مذکور با اعلام این خبر افزود: ۴۸۹ نفر از کشته شدگان، غیر نظامی هستند.