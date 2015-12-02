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۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

کشته و زخمی شدن ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی در ماه نوامبر

کشته و زخمی شدن ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی در ماه نوامبر

هیئت سازمان ملل متحد در عراق «یونامی» از کشته و زخمی شدن ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی بر اثر خشونت ها در این کشور در ماه نوامبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، هیئت سازمان ملل متحد در عراق «یونامی» در بیانیه ای اعلام کرد: در ماه نوامبر، ۲ هزار و ۱۲۵ عراقی بر اثر خشونت ها و اقدامات تروریستی در این کشور کشته و زخمی شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در اقدامات تروریستی ماه گذشته در عراق، ۸۸۸ نفر جان خود را از دست داده اند و هزار و ۲۳۷ نفر نیز زخمی شده اند.

بغداد شاهد بیشترین تلفات در این خشونت ها بوده است به طوری که ۳۲۵ نفر در این استان کشته و ۷۸۵ نفر نیز زخمی شده اند. هیئت مذکور با اعلام این خبر افزود: ۴۸۹ نفر از کشته شدگان، غیر نظامی هستند.

کد مطلب 2990033
سمیه خمارباقی

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