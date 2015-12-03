  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

آیین بزرگداشت اربعین حسینی در بمبئی برگزار شد

آیین بزرگداشت اربعین حسینی در بمبئی برگزار شد

مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با همكاری خانه فرهنگ ایران در بمبئی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم كه جمعی از علمای شیعه حضور داشتند، حجت‌الاسلام منذرعباس گفت: این جامعه نیازمند یک اصلاح بسیار بزرگ بود و منکرات جای معروف ها را گرفته بودند و به همین دلیل امام حسین(ع) قیام کردند تا جامعه ای که اسلام را به طور کامل فراموش کرده بود، بیدار کنند.

در ادامه، مولانا قمی ضمن بیان فضایل امام حسین(ع) گفت: اگر بخواهیم امام حسین(ع) را بشناسیم، باید از نامه‌ها و مکاتبات آن حضرت و خطبه‌ها و ادعیه و روایات ایشان دریابیم.

وی افزود: اگر کسی خطبه‌های امام حسین(ع) را بشنود به درستی در می‌یابد که این خطبه جز از یک امام معصوم(ع) و عالی ترین مقام این جهان هستی، از هیچ کسی صادر نخواهد شد.

مولانا قمی ادامه داد: امام حسین(ع) تنها در روز عاشورا خلاصه نمی‌شود و آن امام همام، عالی‌ترین مراتب الهی را علاوه بر قیام خاموش نشدنی خود در کربلا در قالب خطبه‌ها و مکاتبات تشریح کرده است.

وی تأكید کرد: اکثر مردم تصور می‌کنند که امام حسین(ع) در روز عاشورا خلاصه می‌شود و بعضی آنها کمتر معارفی غیر از عاشورا در دست دارند.

عاشورا همیشه زنده است

حجت‌الاسلام عابدی، از كارشناسان دینی با اشاره به نهضت حسینی گفت: واقعه تاریخی امام حسین (ع) مظهر همه خوبی‌هاست که خداوند به گونه‌ای بالقوه در انسان به ودیعه گذارده است و در نتیجه انسان‌ها همگی با شنیدن نیکی‌های ایشان به وجد می‌آیند.

وی ضمن بیان اینكه واقعه عاشورا تا انسانیت باقی است، تازگی و سازندگی دارد اظهار كرد: عاشورا همیشه زنده است، زیرا انسانیت که تجلی صفات خداست، زنده است.

عابدی ادامه داد: یزید در اصل با انسانیت مقابله کرد و امام حسین(ع) با حرکت خود این پیام را داد که اگر در مقابل انسانیت بایستند، درپایان وجه خدا است که زنده می‌ماند و حال نیز می‌بینید که امام حسین(ع) زنده است و همواره مراسم باشکوه اربعین برگزار می‌شود.

بنابر اعلام این خبر، این مراسم همراه با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی در مدح امام حسین(ع) توسط یکی از مداحان اهل بیت(ع) پایان یافت.

این مراسم از سوی یکی از روزنامه‌های هند که در دهلی نو و بمبئی چاپ می‌شود، انعکاس یافت كه در گزارش آن به حمایت همه جانبه خانه فرهنگ ایران در برگزاری این مراسم اشاره دارد.

کد مطلب 2990037
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها