آیین بزرگداشت اربعین حسینی در بمبئی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم كه جمعی از علمای شیعه حضور داشتند، حجت‌الاسلام منذرعباس گفت: این جامعه نیازمند یک اصلاح بسیار بزرگ بود و منکرات جای معروف ها را گرفته بودند و به همین دلیل امام حسین(ع) قیام کردند تا جامعه ای که اسلام را به طور کامل فراموش کرده بود، بیدار کنند.

در ادامه، مولانا قمی ضمن بیان فضایل امام حسین(ع) گفت: اگر بخواهیم امام حسین(ع) را بشناسیم، باید از نامه‌ها و مکاتبات آن حضرت و خطبه‌ها و ادعیه و روایات ایشان دریابیم.

وی افزود: اگر کسی خطبه‌های امام حسین(ع) را بشنود به درستی در می‌یابد که این خطبه جز از یک امام معصوم(ع) و عالی ترین مقام این جهان هستی، از هیچ کسی صادر نخواهد شد.

مولانا قمی ادامه داد: امام حسین(ع) تنها در روز عاشورا خلاصه نمی‌شود و آن امام همام، عالی‌ترین مراتب الهی را علاوه بر قیام خاموش نشدنی خود در کربلا در قالب خطبه‌ها و مکاتبات تشریح کرده است.

وی تأكید کرد: اکثر مردم تصور می‌کنند که امام حسین(ع) در روز عاشورا خلاصه می‌شود و بعضی آنها کمتر معارفی غیر از عاشورا در دست دارند.

عاشورا همیشه زنده است

حجت‌الاسلام عابدی، از كارشناسان دینی با اشاره به نهضت حسینی گفت: واقعه تاریخی امام حسین (ع) مظهر همه خوبی‌هاست که خداوند به گونه‌ای بالقوه در انسان به ودیعه گذارده است و در نتیجه انسان‌ها همگی با شنیدن نیکی‌های ایشان به وجد می‌آیند.

وی ضمن بیان اینكه واقعه عاشورا تا انسانیت باقی است، تازگی و سازندگی دارد اظهار كرد: عاشورا همیشه زنده است، زیرا انسانیت که تجلی صفات خداست، زنده است.

عابدی ادامه داد: یزید در اصل با انسانیت مقابله کرد و امام حسین(ع) با حرکت خود این پیام را داد که اگر در مقابل انسانیت بایستند، درپایان وجه خدا است که زنده می‌ماند و حال نیز می‌بینید که امام حسین(ع) زنده است و همواره مراسم باشکوه اربعین برگزار می‌شود.

بنابر اعلام این خبر، این مراسم همراه با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی در مدح امام حسین(ع) توسط یکی از مداحان اهل بیت(ع) پایان یافت.

این مراسم از سوی یکی از روزنامه‌های هند که در دهلی نو و بمبئی چاپ می‌شود، انعکاس یافت كه در گزارش آن به حمایت همه جانبه خانه فرهنگ ایران در برگزاری این مراسم اشاره دارد.