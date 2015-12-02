آغاز خدمات رسانی درمانگاه های هلال احمر در ۳ شهر مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز با اشاره به فعالیت سه درمانگاه این جمعیت در سه شهر مرزی مهران، شلمچه و چزابه برای ارائه خدمات درمانی لازم به زائران در حال بازگشت به کشور، گفت: ارائه خدمات در تمامی موکب‌های هلال احمر تا بازگشت زوار ادامه دارد.

وی با اشاره به تمهیدات جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات به زوار در حال بازگشت به کشور گفت: تمام موکب‌هایی که جمعیت هلال احمر در نجف، کربلا و مسیر نجف تا کربلا مستقر کرده است تا پایان بازگشت زائران و تا اعلام ستاد اربعین برپا خواهند ماند و به زائران خدمات می دهند.

چرخساز با اشاره به اینکه سه درمانگاه جمعیت هلال‌احمر در شهرهای مرزی میان ایران و عراق از روز گذشته فعال شده اند، افزود: به منظور تامین سلامت زائران، در این درمانگاه ها خدمات درمانی لازم به آنها در حال بازگشت به کشور ارائه می شود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در پایان اظهار داشت: در صورت نیاز به ارائه خدمات امداد هوایی در زمان بازگشت زوار، ۵ بالگرد جمعیت هلال احمر در مرزهای چزابه، مهران و شلمچه مستقر هستند.