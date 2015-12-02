۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بارش برف و باران روز پنج شنبه چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران روز پنج شنبه هفته جاری چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از اواخر روز چهارشنبه هفته جاری وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود که این سامانه از روز پنج شنبه فعال می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیان کرد: بارش برف در مناطق غربی و مرتفع استان و بارش باران در مناطق گرمسیر استان از جمله لردگان پیش بینی می شود.

وی افزود: مسافرانی که قصد سفر به مناطق مرتفع استان از جمله شهرستان کوهرنگ این استان را دارند باید با تجهیزات کامل وارد این شهرستان بشوند.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون حدالقل دمای شهرکرد منفی پنج درجه سانتیگراد و حداکثر دمای شهرکرد ۱۶درجه سانتیگراد است.

مهرداد قطره اظهار داشت: شهرستان لردگان با دمای19 درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

