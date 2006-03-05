موازي كاري و خنثي سازي فعاليتها در امور ديني و مذهبي/ هيچ گزارش روشني از عملكرد بودجه اين فعاليتها در دست نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مركز پژوهشهاي مجلس در يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون طرح الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام كرد: بسياري از دستگاهها از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت، مجمع جهاني تقريب بين‌المذاهب، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و برخي نهادها و دستگاههاي ديگر در سال 1384 از محل اعتبارات برنامه فعاليت هاي ديني و مذهبي و در سال 1383 از محل "اعتبارات گسترش تبليغات اسلامي" استفاده كرده ‌اند و اين در حالي است كه تحت عنوان "اجراي مسابقات معارف ديني و قرآني در سطوح بين ‌المللي ، محلي و منطقه ‌اي" نيز كمك‌ هايي را دريافت كرده ‌اند.

همچنين در سال 84 از محل اعتبارات "برنامه توسعه فعاليت هاي قرآني" به ترتيب دستگاههايي مانند سازمان اوقاف و امور خيريه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و جهاد دانشگاهي از كل اعتبار 25 ميليارد و 279 ميليون ريالي اختصاص يافته، هريك در قالب فصل كمك ‌هاي بلاعوض كه معمولا هم بدون حسابرسي است اعتباراتي را به خود اختصاص داده‌اند.

بنا بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس؛ با تخصيص اين اعتبارات و سهيم شدن دستگاههاي ديگر در آن، موضوع بند «و» ماده 106 به لحاظ دستگاهها و نهادهاي درگير در آن بسيار گسترده شده كه متاسفانه هيچ گزارشي از آن هم در دست نمي ‌باشد.

اين گزارش مي ‌افزايد: در حوزه اجراء دستگاههاي موظف، به خصوص در ارتباط با بندهاي «و» و «ج» ماده 106 قانون برنامه چهارم به همراه برخي دستگاهها و نهادها يي كه به حسب دريافت اعتبارات دولتي وظايفي بر عهده دارند مشخص هستند؛ اما در مرحله عمل موازي كاري و خنثي سازي فعاليتها به خصوص با توجه به ويژگي ‌هاي موضوع فعاليت آشكارا به چشم مي ‌خورد.

طبق اين گزارش بندهاي «ج» و «و» ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه شامل 2 بند از مجموع 15 بند موجود در اين ماده است كه محورهاي اصلي اين ماده شامل چهار عنوان تعميق، حفظ، اعتلا و توسعه در موضوعاتي مانند ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنويت، هويت اسلامي ايراني، معرفت ديني و فرهنگ قرآني مي ‌باشد.

در اين ميان طرح موصوف با پيشنهاد الحاق يك تبصره به بندهاي «ج» و «و» اين ماده كه از ميان محورها و موضوعات ياد شده صرفا شامل محور «توسعه» در موضوع «فرهنگ قرآني» مي ‌شود، تلاش دارد تا دولت را موظف به تهيه آيين نامه اجرايي ماده 106 در بندهاي «ج» و «و» نمايد.

اين طرح به خصوص بعد از اجرايي شدن بند «و» ماده 159 برنامه سوم توسعه، موضوع اجراي نهضت قرآن آموزي با اولويت جوانان و نوجوانان، در برنامه چهارم با ابعاد وسيع‌ تري ، شامل اعتلا و توسعه معرفت ديني و قرآني و اطمينان از اجرايي شدن آن در سال اول برنامه چهارم ارائه شده است.

مركز پژوهشهاي مجلس همچنين ضمن برشمردن اشكالات شكلي و محتوايي اين طرح افزود: در مقدمه طرح پيشنهادي به «وجود تشكل‌هاي قرآني غير دولتي متعدد و عدم نظارت صحيح و حمايت از‌ آنان» اشاره شده كه موضوع كثرت تشكل‌هاي قرآني به صورت مدرن يا سنتي كاملا بديهي است؛ در عين حال عدم نظارت يا حمايت از آنها در قالب يك طرح ساماندهي و مشاركت جويانه بر اساس مواد 1 تا 4 بند «ب» ماده 136 قانون برنامه چهارم – از طريق ايجاد مجموعه ‌هايي كه با استفاده از حداكثر ظرفيت در موضوع بندهاي «و» و «ج» ماده 106 در اموري مانند هدف گذاري، سياستگذاري، برنامه ‌ريزي، اجرا و نظارت يعني امور و وظايف حاكميتي و تصد ي هاي فرهنگي اجتماعي خدماتي دولت از طريق سياست‌ نامه، توصيه و مشورت، اجرا و عمليات، ارزيابي و سنجش ايفاي نقش كنند – باعث شده تا عليرغم پتانسيل قانوني موجود در ماده 136 كه قابل تسري به كليه مواد قانون برنامه مي ‌باشد طرح موصوف تشكيل مركزي هوشمند براي هدايت، نظارت و حمايت فعاليتهاي قرآني در سراسر كشور را به جاي تقويت اين تشكل‌ها پيشنهاد كند.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است:

با ملاحظه گسترش روزافزون تشكل‌هاي غيردولتي قرآني كه سابقه برخي از آنها نظير دارالقران الكريم به 32 سال پيش باز مي ‌گردد و نيز ساير تشكل‌هاي قرآني محله اي يا منطقه ‌اي، در حال حاضر با ظرفيت عظيم و در عين حال ساماندهي نشده‌اي مواجه هستيم كه اگر طرح ياد شده در قالب «طرح ساماندهي تشكل‌هاي غيردولتي قرآني براي تقويت، توسعه و اعتلاي پژوهشها، آموزش و فعاليتهاي قرآني» وفق ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه، پيگيري و ارائه شود، ضمن اين كه هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ فني مغايرتي با اصول و مواد قانوني ديگر پيدا نمي ‌كند، مي ‌تواند الگوي مناسبي هم براي ساماندهي بسياري از موضوعات و تصدي هاي فرهنگي، اجتماعي و خدماتي ديگر در قالب ساير تشكل‌هاي غيردولتي مذهبي وغيرمذهبي و در چارچوب قانون برنامه توسعه باشد.