  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

در آستانه اربعین حسینی؛

۱۸پایگاه امدادونجات استان مرکزی در وضعیت آماده باش هستند

۱۸پایگاه امدادونجات استان مرکزی در وضعیت آماده باش هستند

اراک- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: در آستانه اربعین حسینی ۱۸ پایگاه امداد و نجات بین شهری در محورهای مواصلاتی استان مرکزی در حالت آماده باش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی مرتضی سلیمی اظهار داشت: باتوجه به تردد زائران سیدالشهدا(ع) در محورهای مواصلاتی استان مرکزی و هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی در روزهای منتهی به پایان هفته، ۱۸ پایگاه امداد و نجات بین شهری شامل ۱۰ پایگاه ثابت و هشت پایگاه سیار در محورهای مواصلاتی استان در حالت آماده باش هستند.

وی با اشاره به برنامه‌‌ریزی‌های جمعیت هلال احمر استان در ایام تعطیل پس از اربعین حسینی اظهار داشت: با توجه به تردد زائرین و هشدار هواشناسی، جمعیت هلال احمر استان مرکزی تدابیری را جهت کاهش سوانح در استان به سبب قرار گرفتن در شاهراه عبور و مرور کشور اندیشیده است و ۱۰ پایگاه ثابت این جمعیت جهت اسکان در محورها برای استراحت ساعتی و شبانه‌روزی مسافران آماده شده است.

مدیرعامل‌جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: این پایگاه‌ها با ظرفیت ۱۰۰ نفر روز امدادگر به همراه ۳۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه خودروی نجات آماده هستند تا درصورت بروز هرگونه حادثه ای در سریع ترین زمان ممکن به امدادرسانی بپردازند.

سلیمی گفت: ارائه خدمات اولیه امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری از برنامه‌های پیش‌بینی شده جمعیت هلال احمر استان مرکزی است.

کد مطلب 2990057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها