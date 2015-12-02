۱۸پایگاه امدادونجات استان مرکزی در وضعیت آماده باش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی مرتضی سلیمی اظهار داشت: باتوجه به تردد زائران سیدالشهدا(ع) در محورهای مواصلاتی استان مرکزی و هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی در روزهای منتهی به پایان هفته، ۱۸ پایگاه امداد و نجات بین شهری شامل ۱۰ پایگاه ثابت و هشت پایگاه سیار در محورهای مواصلاتی استان در حالت آماده باش هستند.

وی با اشاره به برنامه‌‌ریزی‌های جمعیت هلال احمر استان در ایام تعطیل پس از اربعین حسینی اظهار داشت: با توجه به تردد زائرین و هشدار هواشناسی، جمعیت هلال احمر استان مرکزی تدابیری را جهت کاهش سوانح در استان به سبب قرار گرفتن در شاهراه عبور و مرور کشور اندیشیده است و ۱۰ پایگاه ثابت این جمعیت جهت اسکان در محورها برای استراحت ساعتی و شبانه‌روزی مسافران آماده شده است.

مدیرعامل‌جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: این پایگاه‌ها با ظرفیت ۱۰۰ نفر روز امدادگر به همراه ۳۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه خودروی نجات آماده هستند تا درصورت بروز هرگونه حادثه ای در سریع ترین زمان ممکن به امدادرسانی بپردازند.

سلیمی گفت: ارائه خدمات اولیه امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری از برنامه‌های پیش‌بینی شده جمعیت هلال احمر استان مرکزی است.