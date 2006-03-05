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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

مشايي در نشست شوراي رسانه اي ميراث فرهنگي و گردشگري :

صنعت گردشگري را ظرف 2 سال متحول مي كنم

صنعت گردشگري را ظرف 2 سال متحول مي كنم

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: قول مي دهم با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته ظرف 2 سال صنعت گردشگري و توريسم كشور را متحول كنم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشايي در سومين نشست شوراي رسانه كه با حضور فعالان رسانه اي حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل شده بود ، افزود: سعي بر اين است كه تبليغات گسترده اي را نسبت به وجود امنيت و آرامش در كشور براي گردشگران خارجي فراهم كنيم. به طوري كه اين افراد به راحتي بتوانند نسبت به ديدن جاذبه ها و آثار تاريخي ايران اقدام كنند.

وي با تاكيد بر نيازمندي به عزم ملي و هماهنگي و همكاري رسانه ها گفت: حدود 50 درصد ارجاعات از طريق مطالب خبرنگاران به دست مي آيد.

رحيم مشايي افزود: وظيفه سازمان خط دهي است و در اين زمينه براي رسانه ها اجباري وجود ندارد و اهل قلم مي توانند با بينش و آگاهي خود در مسير توسعه صنعت توريسم و حفظ و نگهداري آن گام بردارند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از راه اندازي سايت CHTN به منظور انتشار اخبار مربوط به حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري خبر داد.

مشايي از ايجاد 50 سرويس بهداشتي در مراكز بين راهي ، قبل از پايان سال خبر داد و گفت: به منظور ارائه خدمات بيشتر به گردشگران ، با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده تا خرداد سال آينده 200 سرويس بهداشتي در مسيرهاي گردشي ايجاد خواهد شد.

وي در مورد انتخاب مديران استاني گفت: چنانچه استانداران از عملكرد مديران استاني راضي باشند اين افراد در سمت خود باقي مي مانند و چنانچه در انجام وظايف و اقدامات خود كوتاهي كنند عزل خواهند شد و براي اين كار نيازي به هماهنگي با استانداران نيست.

مشايي گفت: تاكنون براي احداث زيرساختها ، هماهنگي هايي با سازمانهاي مختلف صورت گرفته كه درصدد هستيم در زمان كمتري در جهت توسعه زيرساختهاي گردشگري اقدام كنيم.

 

کد مطلب 299007

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