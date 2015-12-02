ناتو و روسیه ارتباطات گذشته خود را از سر بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانک والتر اشتان مایر» وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و روسیه خواست تا ارتباطات گذشته فیمابین را از سر بگیرند.

اشتان مایر در این زمینه گفت: ما در دنیای پرخطری زندگی می کنیم و چنانچه راه هایی برای کاهش مخاطرات از طریق تبادل اطلاعات وجود داشته باشد، باید از این فرصت بهره برداری کنیم.

با شکل گیری بحران در شرق اوکراین و ادعاهایی درباره مداخله روسیه در این کشور که هرگز نیز تاکنون به اثبات نرسیده است، وزیران امور خارجه ناتو در ماه آوریل سال گذشته میلادی از تعلیق همکاری های نظامی و غیرنظامی این سازمان با روسیه خبر داده بودند.

در همین راستا، تنش ها میان آنکارا (به عنوان عضوی از ناتو) و مسکو در پی اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده سوخو-۳۴ روسیه در سوریه بالا گرفته است؛ اقدامی که ترکیه مدعی دفاع از حریم هوایی خود بوده، اما روسیه آن را رد کرده است.