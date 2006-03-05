فقط 10 درصد تماس ها با 125 منجر به عمليات مي شود

محمود قديري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، افزود: هم اكنون روزانه 3200 تماس با 125 گرفته مي شود كه از اين تعداد 45 تا 50 مورد آن منجر به عمليات اطفا يا امداد مي شود.

وي گفت : البته تعداد تماس ها كه بخش زيادي از آن ارتباطي به سازمان نداشته يا مزاحمت تلفني بوده در طول چند ماهه اخير، كاهش يافته است زيرا در گذشته به طور متوسط روزانه حدود 5 هزار بار زنگ 125 به صدا درمي آمد.

مديرارتباطات ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تهران در خصوص شيوه برخورد با مزاحمين، گفت : متاسفانه به دليل كثرت مزاحمين نمي توان تمام آنها را پيگيري كرد، هم اكنون تنها مزاحميني تحت پيگرد قرار مي گيرند كه به كرات مزاحمت و اخلال در كار ماموران، جان ديگران را به خطر مي اندازد.

وي تاكيد كرد : در اينگونه موارد پس از هماهنگي با مخابرات و شناسايي ، فرد خاطي براي محاكمه به دادسرا معرفي مي شود تا قاضي در مورد آن حكم صادر كند.

قديري در مورد نوع و ميزان مجازات براي مزاحمان تلفني، گفت : اينگونه مزاحمتها را حتي مي توان در زمره قتل غيرعمد و يا سوء استفاده از اموال دولتي تلقي كرد، بنابراين مجازاتهاي سنگيني در انتظار خاطيان است از جريمه هاي سنگين مالي تا زندان.