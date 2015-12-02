اشک و ماتم مردم استان بوشهر در روز اربعین/ طنین نوای یا حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسمات اربعین حسینی با شور و شعور بالایی در استان بوشهر برگزار شد و نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان بوشهر صحنه برپایی مراسمات عزاداری بود.

برپایی برنامه پیاده‌روی و حرکت دسته‌جات عزاداری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری روز اربعین در استان بوشهر بود که در هر شهر و یا روستای استان، هیئت‌های مذهبی در نقطه‌ای مشخص به هم پیوسته و شکوه مراسم اربعین را به نمایش گذاشتند.

مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی، روضه خوانی، برگزاری تعزیه، ایستگاه‌های صلواتی، مراسم سنج و دمام و پیاده روی اربعین را می‌توان به عنوان مهمترین برنامه‌های برگزار شده توسط عزاداران حسینی عنوان کرد.

حضور پرشور و شعور مردم در مراسم اربعین

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در برنامه‌های مذهبی دارند و امروز نیز شاهد حضور پرشور و شعور مردم در مراسمات اربعین در استان بوشهر هستیم.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در ادامه به نظم بالای برگزاری مراسمات دینی و مذهبی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: ترویج آموزه‌های حسینی و نهادینه شدن شعور حسینی در کنار شور حسینی همواره مورد تاکید بوده است و این موضوع در مراسمات دینی لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زیارت معنوی اربعین یکی از نشانه‌های شیعیان است، خاطرنشان کرد: آنهایی که نتوانسته‌اند با پای جسم به زیارت اربعین بروند با پای دل این فریضه را به جا می‌آورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: مداحان نقش بسیار مهمی در تشریح و ترویج آموزه‌های عاشورایی دارند و امسال ۵۰۰ مداح در نقاط مختلف استان به اجرای برنامه‌های عزاداری روز اربعین و دهه آخر صفر می‌پردازند.

وی همچنین از اعزم ۱۰۰ مبلغه به مراسمات مذهبی استان بوشهر در این ایام خبر داد و بیان کرد: همچنین ۴۲۶ مبلغ نیز در ایام اربعین و دهه آخر صفر اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام سروستانی اضافه کرد: از جمله برنامه‌های این ایام می‌توان به برپایی محافل و مجالس وعظ و خطابه، همراه با عزاداری و تجمع بزرگ اربعین حسینی اشاره کرد.

برگزاری یک‌هزار مراسم روز اربعین

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در مراسمات امروز بسیار گسترده بود و مردم بار دیگر نشان دادند که مسیرشان مسیر ترسیم شده در عاشورا است.

نوشاد نوشادی اضافه کرد: بیش از یک‌هزار ویژه برنامه اربعین از شب گذشته در استان بوشهر برگزار شده یا خواهد شد و هیئت‌های مذهبی در این مراسمات حضوری گسترده و پرشور و شعور دارند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های محرم و صفر با محوریت مردم و توسط مردم برگزار می‌شود، ادامه داد: در چندین نقطه استان بوشهر امروز برنامه پیاده‌روی روز اربعین برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر با اشاره به برپایی راهپیمائی ولایت در شهرستان دشتستان با حضور ۱۰ هزار نفر از عاشقان سید و سالار شهیدان، افزود: برپایی ایستگاه‌های صلواتی از دیگر برنامه‌های روز اربعین در استان بوشهر است.

وی با اشاره به به اعزام بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم استان بوشهر به مراسم اربعین در کشور عراق، خاطرنشان کرد: عزاردان استان مسیر نجف تا کربلا را با طنین سنج و دمام بوشهری طی کردند.

شکوه عزاداری در روز اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، عزداران حسینی در شهر بوشهر از نقاط مختلف خود را به مصلای جمعه رساندند و شکوه عزاداری اربعین را در مصلی به نمایش گذاشتند.

عزاداران نماز باشکوه روز اربعین را به امامت آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه کردند و زیارت اربعین نیز در بین دو نماز قرائت شد.

در شهر برازجان نیز عزاداران حسینی مقابل کاروانسرای مشیرالملک تجمع کردند و مراسم مداحی و عزاداری و زیارت اربعین برگزار شد.

در دیگر شهرهای استان نیز مراسمات مختلفی با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد.