آذربایجان شرقی در اربعین حسینی غرق در ماتم و عزا است

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز چهارشنبه و همزمان با چهلمین روز شهادت سومین امام شیعیان، حضرت امام حسین (ع) شیفتگان و ارادتمندان ایشان در جای جای آذربایجان شرقی باحضور در مساجد و حسینیه ها در عشق به ایشان عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.

تبریزی ها هم به همین مناسبت سر در منازل و محل کسب و کار خود را سیاه پوش کرده اند و پرچم های سیاه نصب کرده اند.

ایستگاه های صلواتی به مناسبت فرارسیدن اربعین شهادت امام حسین(ع) در نقاط مختلف شهر از شامگاه دیروز برپا شده است و بازماندگان از حضور در کربلا در این ایستگاه ها به مردم و عزاداران حسینی خدمات ارائه می کنند.

چندین هیئت بزرگ تبریز نیز از صبح امروز در میدان ساعت تجمع کردند و به عزاداری پرداختند.

بر اساس اخبار رسیده از خبرنگاران مهر در سراسر استان آذربایجان شرقی، مراسم اربعین حسینی در همه شهرستان های استان برگزار شده و یا درحال برگزاری است.