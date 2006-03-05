نخستين اقيانوس پيماي ساخت داخل هفته آينده به آب انداخته مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد حسين داجمر در جمع خبرنگاران گفت: نخستين كشتي ساخت داخل توسط ايزوايكو به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحويل داده شده و هفته آينده به آب انداخته خواهد شد.

وي افزود: قرارداد كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با شركت ايزوايكو به ظرفيت 2200 TU كانتينرمي باشد.

به گفته داجمر، در حال حاضركشتيراني جمهوري اسلامي ايران بزرگترين ناوگان تجاري در منطقه مي باشد كه در 10 ماهه سال‌جاري حدود 5/22 ميليون تن كالا جابه جا كرده است.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون 120 فروند كشتي با عمر متوسط 16 سال و با ظرفيت 9/3 ميليون تن در اين شركت وجود دارد، افزود: درصدد هستيم كه طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، متوسط سن اين ناوگان به 5/14 سال و ظرفيت آن به 5/5 ميليون تن افزايش يابد.

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: همچنين در حال حاضر24 فروند كشتي بالاي 20 سال عمر در اين شركت داريم.

وي خاطر نشان كرد: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي متعددي براي تعداد 68 فروند كشتي به ارزش 5/2 ميليارد دلار در برنامه دارد كه براي ساخت 31 فروند آن با سازمان‌هاي داخلي و 37 فروند نيزبا كشتي سازي‌هاي خارجي مذاكره شده است.

به گفته وي، در راستاي تقويت توان داخلي كشتي سازي ، استفاده ازكشتي هاي ساخت داخل از اولويت هاي اين شركت بوده و در نهايت كمبود آن توسط بازارهاي خارجي تامين خواهد شد.

داجمر، افزايش 50 درصدي هزينه سوخت و كاهش هزينه حمل بار و كرايه در سطح بين المللي را از عوامل محدود كننده حمل و نقل در 10 ماهه سال‌جاري بر شمرد و افزود: اما به علت افزايش چشمگيري كه در دو سال گذشته در زمينه حمل و نقل بين المللي كشورصورت گرفته ، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي با موفقيت به كار خود ادامه داد.

وي ، سهم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بازار داخل را يك سوم از كل كالاهاي كه وارد كشور مي شوند دانست، و گفت: در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور اين ميزان به يك دوم افزايش خواهد يافت.

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درخصوص خدمات بين المللي كشتيراني كشور، افزود: در10 ماهه امسال خدمات بين المللي ارايه شده توسط كشتيراني حدود 50 درصد بوده است.

وي در خصوص توسعه بنادر در طي برنامه سوم و چهارم توسعه تصريح كرد: در برنامه سوم بنادر كشور از توسعه بسيار خوبي برخوردار بوده كه اين امر دربرنامه چهارم نير ادامه خواهد داشت.

داجمر، ايجاد ظرفيت بالا در بندر امير آباد در درياي خزر، بندر شهيد رجايي و بندر عباس در جنوب را از جمله اين اقدامات در زمينه توسعه بنادر كشوردانست.

به گفته وي، با تدابير انديشيده شده در سال‌هاي آتي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، مشكل يا كمبودي در اسكله ها و امكانات بندري وجود نخواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر 6 فروند كشتي در درياي خزرموجود است ، افزود: 4 فروند نير دردست سفارش است و 4 فروند ديگر نيزدر دست مذاكره و قرارداد مي باشد.

داجمر درخصوص ميزان هزينه و درآمد اين شركت گفت: به طور قطع بودجه ما در سال‌جاري محقق خواهد شد اما نسبت به سال گذشته سود اين شركت كاهش چشمگيري پيدا مي كند به طوري كه در 6 ماهه امسال حدود 60 درصد كاهش در سود داشتيم.

وي در باره ورود اين شركت به بورس، گفت: مقدمات توسط شركت صورت گرفته وتصميم گيري نهايي با سهامداران است كه پيش بيني مي شود در سال آينده تصميم نهايي گرفته شود.