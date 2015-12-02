ترافيک در ورودی شهر مهران شديد و سنگين است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار موسی اميری گفت: راه های مواصلاتی پايانه مرزی مهران با داشتن پيچ های تند، عرض کم جاده و آشنا نبودن زائران به مسير جاده می تواند به مکانی برای بروز حوادث رانندگی تبديل شود لذا به رانندگان عزيز توصيه می کنيم با احتياط بيشتری در اين مسير تردد کنند.

وی به هشدار سازمان هواشناسی در خصوص سامانه بارش زا اشاره و تصريح کرد: با توجه به هشدارهای اين سازمان مبنی بر بارندگی های شديد در جاده های مواصلاتی استان ايلام در روز اربعين، رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی به ويژه در مسير ايلام به مهران بيشتر احساس می شود.

سردار اميری در ادامه اظهار داشت: با توجه به حرکت هیئت های مذهبی در معابر، رانندگان بايد ضمن رعايت سرعت مطمئنه توجه و تمرکز کافی به رانندگی داشته و مراقب عابران در سطح سواره رو به ويژه هنگام شب باشند.

بارش باران از شب گذشته تاکنون به ۱۸ ميلی متر در اين شهرستان رسيده ولی باد با سرعت ۲۰ کيلومتر بر ساعت در حال وزيدن و مه گرفتگی نيز موجب کاهش ديده افقی شده است.