۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

محموله بزرگ سیگار قاچاق در کنگان کشف شد

کنگان- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان گفت: از دو دستگاه خودروی سواری مقدار ۳۱ هزار پاکت سیگار قاچاق کشف شد.

اسدالله حقیقت منش در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کلانتری ۱۳ شهر ساحلی بنک از توابع شهرستان کنگان با همکاری پلیس راه شهرستان از دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مقدار زیادی سیگار قاچاق کشف کرد.

وی افزود: مقدار کشفیات به عمل آمده ۳۱ هزار پاکت سیگار بوده است.

معاون اجتماعی و اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: این دو خودروی حامل قاچاق سیگار از شهرستان لامرد( واقع در استان فارس) به سمت شمال استان بوشهر در حرکت بوده‌اند که در پلیس راه کنگان توقیف می شوند.

حقیقت منش همچنین در ادامه از کشف جسد مردی ۳۲ ساله در ساحل روستای شیرینو( پشت آب شیرین کن) خبر داد.

وی اظهار داشت: پرونده این مرد نهاوندی که «ن. ت»  نام دارد، برای مشخص شدن کامل اتفاق، تحت بررسی بیشتر است.

معاون اجتماعی و اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان همچنین از یک فقره برق گرفتگی منجر به فوت در کنگان خبر داد.

حقیقت منش افزود: فرد حادثه‌دیده از اتباع خارجه( افاغنه) در محل استراحت خود در کانکسی واقع در ساختمان نیمه کاره دچار این سانحه می شود.

وی خاطرنشان کرد: این تبعه افغان به هویت «عجب گل نظری» مشغول تعویض لامپ بوده است که ظاهرا اتصال برق با بدنه کانکس، منجر به برق گرفتی و نهایتا فوت وی می شود.

کد مطلب 2990147

