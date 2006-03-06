طرح مسئله هولوكاست عامل اصلي حملات آمريكا عليه ايران است

به گزارش خبرنگار"مهر" در مشهد، پروفسور فرديك توين در نشست مطبوعاتي پيرامون هولوكاست با بيان اين مطلب افزود: كاريكاتور دانماركي كه به ساحت پيامبر (ص) اهانت كرده بود، براي اولين بار در سپتامبر 2005 چاپ شد اما غرب روي اين مسئله سرمايه گذاري نكرد اما پس از طرح مبحث هولوكاست توسط دكتر احمدي نژاد غرب اين كاريكاتور را بارها چاپ كردند.

وي كاريكاتور موهن پيامبر اسلام (ص) را نقشه يهوديان براي متلاشي كردن جامعه مسلمانان دانست كه در اين امر نيز موفق نشدند و افزود: طرح مسئله هولوكاست عامل اصلي حملات تبليغاتي امريكا عليه ايران است.

اين محقق و نويسنده استراليايي با اشاره به بودجه 75 ميليون دلاري آمريكا به ايوزسيون تصريح كرد: اقدام آمريكا نماد بارز دخالت در كشور ايران است و رسانه هاي ايران بايد با دليل و استدلال به مقابله با اهداف شوم ايوزسيون بپردازد.

پروفسور فرديك توين با اشاره به ادعاي دموكراسي اروپا و آمريكا اظهار داشت: در حالي كه آمريكا و اروپا ادعاي دموكراسي دارند اما همواره با انتخابات آزاد در سرزمين هاي اشغالي مخالفت مي كنند و پيروزي حماس را در انتخابات انكار مي كنند .

اين نويسنده و محقق آمريكايي در خصوص فناوري صلح آميز ايران اظهار داشت : در زمان رژيم پهلوي كه بحث پروژه هاي هسته اي در ايران مطرح شد امريكا و آلمان در خصوص بر عهده گرفتن پروژه هاي هسته اي رقابت مي كردند اما امروزه با اين امر مخالف هستند.