كره جنوبي از ماه آوريل نيروهاي خود را در عراق را كاهش خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پارلمان كره جنوبي در ماه دسامبر طرح وزارت دفاع اين كشور را براي كاهش نيروهاي 3200 نفره خود به 2300 تن در شهر اربيل عراق را در سال جاري تصويب كرد .



سرلشكر يونگ سئونگ جو در گفتگويي با خبرگزاري يونهاپ از اربيل اعلام كرد كه اين كاهش، با جايگزيني نيروها در اربيل آغاز تا پايان سال جاري انجام خواهد شد .



كره جنوبي از اواخر سال 2003 نيروهاي خود را درعراق مستقر كرده است كه وظيفه آنان، امدادرساني و كمك به بازسازي عراق است.



كره جنوبي پس از كشورهاي آمريكا و انگليس بيشترين نيروها را درعراق دارد.



از زماني كه يك مترجم كره جنوبي در ژوئن سال 2004 در عراق اعدام شد،دولت سئول براي خروج نيروهاي خود ازاين كشور تحت فشار افكار عمومي قراردارد.



از سويي، جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن نيز اعلام كرد: درماه مارس،تصميم نهايي خود براي خروج نيروهاي ژاپني از عراق را كه احتمالا در ماه آوريل يا ژوئن (ارديبهشت يا خرداد) صورت خواهد گرفت،اعلام مي كند.



وي همچنين اظهارداشت: خروج نظاميان ژاپني از جنوب عراق در دو مرحله صورت خواهد گرفت.



نظاميان ژاپني حاضر درعراق به انجام ماموريت هاي انسان دوستانه مي پردازند و طبق قوانين صلح طلبانه ژاپن نمي توانند از سلاح استفاده كنند. اين در حالي است كه نيروهاي ژاپني در جريان انجام عمليات خود درعراق تاكنون دچار خسارت هاي فراواني شده اند.

از آنجايي كه مسئوليت امنيت نيروهاي ژاپني بر عهده نظاميان انگليس و استراليا بوده است، با تصميم اين دو كشور براي خروج، ژاپن نيز نيروهاي خود را از اين كشور خارج مي كند.