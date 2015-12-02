استقبال مقتدی صدر از بازگشایی سفارت عربستان در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در بغداد استقبال کرد.

وی در عین حال خواستار توجه به رنج و مشکلات ملت های بحرین و یمن شد که این رنج ها ناشی از سلاح های عربستان سعودی است.

عربستان پس از اشغال کویت به وسیله عراق در سال ۱۹۹۰ روابط خود را با این کشور قطع کرد. «طراد عبد الله الحسین الحارثی» آخرین سفیر مقیم عربستان در عراق بود که از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ در عراق به عنوان سفیر عربستان خدمت کرد.

پس از آن برای اولین بار ریاض در سال ۲۰۱۲ یک سفیر غیر مقیم به نام «فهد بن عبدالمحسن الزید» را برای عراق تعیین کرد و وی در آن زمان استوارنامه خود را به «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور وقت عراق تحویل داد.

اخیرا نیز عربستان «ثامر بن سبهان السبهان» را به عنوان سفیر این کشور در بغداد معرفی کرده که در برابر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی سوگند یاد کرده است.