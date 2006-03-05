سازمان تعزيرات حكومتي با محتكران كاغذ برخورد مي كند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، با افزايش بهاي كاغذ مصرفي ناشران داخلي در روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه بازار آزاد اين كالا دو ماه با ثبات را پشت سرگذاشته بود ، برخي از دلالان كاغذ با خريد مقادير زيادي كاغذ و انبار كردن آن بهاي اين كالا را در بازار ظهير الاسلام بالابردند .

يك مقام مسئول در سازمان تعزيرات سازمان تعزيرات حكومتي با اطلاع از اين موضوع به خبرنگار كتاب " مهر " اعلام كرد : كه تحولات اين بازار را از نزديك زير نظر دارد .

وي در ادامه افزود : سازمان تعزيرات حكومتي در راستاي وظايف ذاتي خود كه برخود با احتكار كنندگان كالا - خصوصا در روزهاي پاياني سال - اگر گزارشهايي در مورد انبار كردن اين كالا از سوي مردم و ديگر مراجع به سازمان واصل شود ، به سرعت آنرا پيگيري خواهيم كرد .

اين مقام مسول از مردم و ناشران خواست چنانچه گزاش هاي مستند و اطلاعاتي در اين خصوص دارند مي توانند با شماره تلفن 197 تماس بگيرند .

وي در ادامه با اشاره به اخبار گروه فرهنگ و ادب مهر در خصوص وضعيت بازار كاغذ خيابان ظيهر الاسلام گفت : رياست سازمان دستورات مشخصي درباره پيگيري گزارش هاي واصله از سوي مردم در روزهاي پاياني سال صادر كرده وچون برخي از افراد سودجو از چنين فرصت هاي براي انباركردن مايحتاج مردم مي كنند ما از نزديك وضعيت بازار را زير نظر داريم .