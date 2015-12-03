ارائه خدمات ۶۰ دستگاه اتوبوس از کرمانشاه به زوار در مرز مهران

قدرت الله فعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه برای خدمت رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: به همین منظور ۶۰ دستگاه اتوبوس این ناوگان به مرز مهران در استان ایلام اعزام شده اند.

وی افزود: اتوبوس های اعزام شده از جمله بهترین و با کیفیت ترین اتوبوس های ناوگان کرمانشاه هستند که دارای بیمه شخص ثالث بوده و از قبل مورد بازدید فنی قرار گرفته اند.

مدیرعامل اتوبوس رانی کرمانشاه یادآور شد: علاوه بر کرمانشاه ناوگان های اتوبوسرانی تبریز، شیراز، همدان، کرج و ... نیز به منظور انتقال و جابه جایی مسافران اتوبوس های خود را به مرز اعزام کرده اند.

فعلی ادامه داد: در این راستا همچنین ۴ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری نیز به خدمت گرفته شده اند تا زائران اربعین حسینی را از مهران به سایر نقاط کشور منتقل کنند.

مدیر عامل اتوبوس رانی کرمانشاه با اشاره به اینکه ۶۰ سهمیه ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه جهت جابه جایی زوار بر اساس شاخص های ستاد مرکزی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز استان کرمانشاه همین تعداد اتوبوس را به مرز مهران منتقل کرد و همه مسافران در سلامت کامل به مقصد رسانده شدند.

این مسئول در ادامه با با بیان اینکه هم اکنون در مجموع ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در استان مشغول به کار خدمات رسانی هستند، افزود: در حال حاضر ۲۴۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه امر خدمات رسانی به شهروندان کرمانشاهی را انجام می دهند و ۶۰ دستگاه نیز برای زوار در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین تشدید نظارت های همه جانبه برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه ها و برخورد قاطع با متخلفین و افراد سود جو در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل اتوبوس رانی کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر هر دستگاه اتوبوس به همراه ۲ راننده به صورت شبانه روزی در مرز مهران به امر خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی مشغول هستند.