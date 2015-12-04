فیلم ها و تصاویر مجازی را لمس کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ژاپنی موفق به ساخت فناوری جدیدی شده اند که به کاربرانش اجازه می دهد فیلم ها و تصاویر مجازی را لمس کنند. این موفقیت در حالی است که پروژه های گذشته درباره لیزر شکست خورده و پوست انسان در اثر تماس با لیزر سوخته شده بود.

اما با استفاده از فناوری لیزر فمتوثانیه می توان هولوگرام های قابل لمس در اختیار داشت. لیزرهای فمتوثانیه به لیزرهایی گفته می‌ شود که طول پالس آنها از مرتبه چند فمتوثانیه تا چند صد فمتوثانیه باشد، این لیزرها زیر مجموعه لیزرهای فوق سریع با پالس‌ های فوق کوتاه هستند.

محققان ژاپنی موفق به توسعه سیستمی با نامFairy Lights شده اند. این سیستم از طریق فناوری لیزر فمتوثانیه ساخته شده و می تواند پالس لیزر با فرکانس های بالای منتقل شده را آتش بزند. این پالس ها می توانند به لمس انسان واکنش نشان دهند.

دکتر Yoichi Ochiai از دانشگاه تسوکوبا و سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید : « کاربران در حال حاضر نمی توانند به لمس فیلم ها یا تصاویر مجازی بپردازند. در صورتی که می توان به تماشای ویدئو نشست اما نمی توان به تعامل با آن پرداخت و تصاویر ویدئویی را لمس کرد.



اما با استفاده از این فناوری می توان یک تصویر را در یک شکل سه بعدی به نمایش گذاشته و آن را لمس کرده و حس واقعیت داشتن آن را تجربه کرد.»



این قابلیت جدید در حالی است که اگر بتوان با لیزری بزرگتر در یک فضای بزرگتر به برقراری ارتباط پرداخت می توان از مزایای بسیار آن مانند مصارف پزشکی، معماری، سرگرمی و ... استفاده کرد.



محققان ژاپنی برای اولین بار موفق به انجام این پروژه شده اند و این موفقیت در حالی است که پروژه های گذشته برای ایجاد هولوگرام قابل لمس یا تعاملی با شکست مواجه شده بودند.