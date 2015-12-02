زیارت اربعین در جبل الشهدای زاهدان خوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تمامی جا ماندگان اجتماع باشکوه کربلا؛ در کنار قبور شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در زاهدان گرد هم جمع شدند و با نوای زیارت اربعین به سوگواری پرداختند.

عاشقان حسین امروز در جبل الشهدای زاهدان تصویری دیگر از شور را رقم زدند،. در هر گوشه این بوستان می شد عشق و دلدادگی را احساس کرد، گویی زاهدان نیز به سبب حضور جمعیت زیاد کربلا شده بود.

همزمان با این مراسم دیگر نقاط سیستان و بلوچستان نیز حال و هوای دیگری داشت، جدای از شهرهای مختلف در نقاط صفر مرزی نیز زیارت اربعین توسط مرزبانان غیور جمهوری اسلامی خوانده شد.

در زابل نیز مردم پس از تجمع با شکوه در میدان امام حسین (ع) در کنار قبور شهدای گمنام زیارت اربعین را خواندند و با خدای حسین راز و نیاز کردند.