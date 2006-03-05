ميزان سزارين در استان مركزي 3 برابر نرخ جهاني است

غلامرضا فتح آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري در اراك افزود: بر اساس شاخص هاي بهداشت جهاني ميزان سزارين بين 5 تا 15 درصد از كل زايمانها را شامل مي شود كه در ايران اين وضعيت 35 درصد است اما در استان مركزي طي 6 ماهه اول امسال ميزان سزارين به بيش از 45 درصد رسيده است.

وي اين آمار را نگران كننده خواند و تصريح كرد: آمار مقايسه اي در استان مركزي نشان مي دهد عمل سزارين در شهرستان زرنديه ساوه 60 درصد و در آشتيان 12 درصد بوده است.

فتح آبادي با اشاره به اينكه عمل سزارين به يك عمل انتخابي در بيمارستانها براي زايمان زنان تبديل شده است ، گفت: اين امر تبعات منفي براي زنان در پي دارد و لازم است آنان با اين مسائل قبل از انتخاب عمل سزارين آگاه شوند.

مديركل امور اجتماعي استانداري استان مركزي تصريح كرد: به عنوان مثال در بيمارستان قدس اراك به عنوان تنها مركز خصوصي زايمان 7/ 76 درصد زايمانها به صورت سزارين است.

وي ميزان سزارين در مراكز درماني استان را 3 برابر ديگر نقاط خواند و افزود: در حالي كه عمل سزارين براي نجات جان مادر و جنين صورت مي گيرد ، به يك جراحي انتخابي تبديل شده است و همچنان رو به افزايش است.